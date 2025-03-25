Popüler analist “XRP, haftalık destekten sıçradı ve kazancını koruyor.” ifadelerini kullandı.

Özet:

XRP, yeniden dikkatleri üzerine çekiyor ve bazı analistler, momentum artarsa fiyatın 5,85 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

SEC’in temyiz başvurusunun geri çekilmesi fiyatlara yansımış olabilir, ancak spot ETF onayı veya IPO başvurusu gibi potansiyel gelişmeler boğa duygusunu yeniden ateşleyebilir.

‘Büyük Bir Hafta Bizi Bekliyor’

Ripple’ın XRP’si, şirket ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki davada önemli bir gelişme yaşandıktan sonra geçen hafta yükseldi. CryptoPotato’nun bildirdiğine göre, SEC, Ripple aleyhine açtığı temyiz başvurusunu geri çekti ve bu durum token’ın fiyatını 2,60 dolara kadar yükseltti.

O zamandan beri XRP biraz ivme kaybetti ve şu anda 2,45 dolar civarında işlem görüyor. Ancak birçok piyasa gözlemcisine göre, yatırımcılar sabırlı olmalı çünkü başka bir büyük rallinin hemen köşe başında olabileceği düşünülüyor.

X’teki kripto para analistlerinden CRYPTOWZRD, token için “büyük bir hafta” bekliyor. Ayrıca, XRP’nin 2,80 dolar direnç seviyesini aşması durumunda yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşmasını öngörüyor.

Dark Defender de görüş belirtti ve XRP’nin mevcut seviyesinde “mükemmel” göründüğünü söyledi. Analist, 2,55 dolar seviyesinde küçük bir engel olsa da, 2,75 dolara kadar yükselip sonrasında 5,85 dolara kadar patlama yaşanacağını tahmin etti.

Geçen hafta, analist, Ripple ve SEC arasındaki son gelişmenin, XRP için yeni bir ATH seviyesine doğru bir ralliyi başlatmak için gökyüzünü temizlediğini düşündü. Dark Defender şunları kaydetti:

“Bu haberin ardından gelişmeleri biliyorduk. Bazıları inandı, bazıları inanmadı. Sonuçta önemli değil. Yollar Açık, Gökyüzü Mavi.”

Bu Açıklamayı Bekliyorlar

Bazı sektör katılımcıları, XRP’nin değerinin, ABD SEC’in Ripple aleyhine açtığı temyiz başvurusunu geri çektiğini resmen açıklamasıyla birlikte ek kazançlar kaydedebileceğini düşünüyor.

Öte yandan bazı kişiler ise davanın XRP için fiyat oynaklığını tetiklemeyeceğine inanıyor ve bunun zaten fiyatlara yansıdığını belirtiyor.

Artık dava fiyat için bir engel olmadığından, ralliyi ateşleyebilecek bir sonraki faktörler arasında, ABD’de bir spot XRP ETF’sinin onaylanması ve Ripple’ın bir IPO başvurusu yapılması yer alıyor.

Hatırlatalım ki, böyle bir yatırım aracını piyasaya sürmeyi isteyen firmalar arasında Grayscale, 21Shares, Bitwise ve diğerleri bulunuyor. SEC, bazı başvuruları kabul etti ve Polymarket’e göre, 2025 yılı sonuna kadar onaylanma olasılığı %83.