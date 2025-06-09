XRP fiyatı şu anda 2,20 dolar civarında seyrederken, yılın ikinci yarısı için oldukça iyimser tahminler gündemde. Yapay zekâ aracı ChatGPT, XRP’nin bu süreçte nasıl bir performans gösterebileceği konusunda dikkat çeken analizler sundu.

XRP 2025’in İkinci Yarısında 10 Doları Görebilir mi?

Ripple’ın yerel token’ı XRP, tarihsel olarak kripto topluluğunun en çok konuştuğu varlıklardan biri oldu. 2024 sonundaki yükselişle 0,60 dolardan 3,40 dolara çıkan XRP, bu yıl başında ise 3,40 dolara yaklaşsa da sonrasında bir düzeltmeye girdi ve son bir aydır konsolidasyon sürecine girdi.

Ancak “XRP Army” olarak bilinen sadık yatırımcı kitlesi, fiyat konusunda hâlâ iddialı. 2025 yılının ikinci yarısına girerken ChatGPT’ye XRP’nin potansiyelini sorduk. ChatGPT eğer 2,62 dolardaki kritik direnç kırılırsa, fiyatın hızlıca 3 dolara yükselebileceğini belirtiyor.

Bu seviyenin ardından, 2018’deki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,40 dolar aşılabilirse, yukarı yönlü trendin önü açılabilir. Hatırlanacağı üzere XRP bu seviyeyi Ocak 2025’te neredeyse test etmişti, ancak gelen düzeltmeyle birlikte momentumu kaybetmişti.

Spot XRP ETF’i Fiyatı Uçurabilir

ChatGPT’ye göre fiyatın 10 dolar ve üstüne çıkması, yalnızca teknik dirençlerin aşılmasıyla değil, aynı zamanda bir XRP spot ETF’inin onaylanması gibi büyük katalizörlere bağlı. Şu anda SEC’in masasında birçok XRP ETF başvurusu var ve Polymarket üzerindeki onay ihtimali yıl sonu için %88 civarında seyrediyor.

ChatGPT özetle şunu söylüyor:

“Pozitif senaryolar gerçekleşirse XRP, 2025’in ikinci yarısında 3–5 dolar aralığına rahatlıkla ulaşabilir. Ancak 10 dolar ve üzeri gibi seviyeler için, güçlü bir boğa piyasası ve birçok olumlu gelişmenin bir araya gelmesi gerekir.”

Riskler de Var

Yapay zekâ modeli, yatırımcıları sınırsız iyimserlik konusunda uyarıyor. XRP fiyatının artmasını engelleyebilecek faktörler arasında küresel ekonomik belirsizlik, ETF başvurularının tekrar ertelenmesi, Ripple’ın yeni ortaklıklar kurmaması veya ağ kullanımının sınırlı kalması gibi unsurlar öne çıkıyor.

Ayrıca, XRP’nin 10 dolara ulaşmasının yarım trilyon doları aşan bir piyasa değeri anlamına geldiği vurgulanıyor. Bu da bugünkü rakamlarla Ethereum’un üzerinde bir büyüklük demek. Yani bu hedef mümkün olsa da, oldukça güçlü piyasa koşulları gerektiriyor.

Sonuç olarak ChatGPT’nin değerlendirmesine göre XRP, pozitif haberler ve boğa piyasasının devamı durumunda 3 ila 5 dolar seviyelerine ulaşabilir. Ancak 10 dolar ve üzeri fiyatlar, ETF onayı, güçlü benimseme ve yüksek hacimli girişler gibi birçok faktörün aynı anda gerçekleşmesine bağlı.

Yatırımcıların bu tür öngörülere temkinli yaklaşarak, yalnızca kaybetmeyi göze alabilecekleri tutarlarla yatırım yapmaları tavsiye ediliyor.