Ripple’ın XRP’si son bir aylık süreçte %256,3’lük yükseliş yaşayarak kripto para piyasasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Son 24 saatte %9,2 oranında değer kazanan XRP, 1,95 dolarla son 3 yılın en yüksek seviyesini kaydetti. Bu performans, XRP’nin 7 Ocak 2018 tarihinde 3.84 dolarla kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıp ulaşamayacağına dair spekülasyonları da beraberinde getirdi.

ChatGPT, XRP’nin 3,84 dolara yükselme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor. Ancak bu senaryonun gerçekleşebilmesi için birkaç önemli faktörün bir araya gelmesi gerekiyor.

SEC Liderlik Değişimi ve Ripple Davası

XRP’nin fiyatını belirleyecek en kritik etkenlerden biri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) liderliğinde yaşanacak değişim. Mevcut SEC Başkanı Gary Gensler, 20 Ocak 2025’te görevden ayrılacağını açıklamıştı. Bu haber, yeni başkanın kripto sektörüne daha dostça bir yaklaşım sergileyeceği beklentilerini artırdı.

SEC, yıllardır Ripple da dahil olmak üzere birçok kripto şirketine karşı dava açarak sektörü yakından izliyor. ChatGPT, Gensler’ın görevden ayrılmasının XRP için pozitif bir dönüm noktası olabileceğini düşünüyor. Ancak bu değişikliğin yılbaşından önce gerçekleşme ihtimalini düşük görüyor.

Piyasa Koşulları ve XRP’nin Geçmiş Başarıları

XRP’nin yeni bir zirveye ulaşması, piyasanın genel durumuna da bağlı. Bitcoin’in 95.000 doların üzerinde işlem gördüğü, Ethereum’un ise 3.700 dolara yaklaştığı bu dönemde, kripto para piyasası güçlü bir momentum yakalamış durumda. XRP, bu olumlu trendden yararlanabilir.

ChatGPT geçmiş verilerden yola çıkarak, XRP’nin kısa sürelerde iki hatta üç haneli kazançlar elde edebildiğine dikkat çekiyor. Ancak bu tür bir sıçramanın gerçekleşebilmesi için kripto para piyasasının güçlü desteği gerekiyor.

Ripple’ın Stablecoin’i RLUSD’nin Rolü

XRP’nin fiyatını artırabilecek bir diğer faktör, Ripple’ın stablecoin’i RLUSD’nin piyasaya sürülmesi olabilir. Bu hafta RLUSD’nin arzının büyük çoğunluğunun yakılmasıyla ürünün lansmana hazır olduğu yönündeki spekülasyonlar gündeme geldi. Ancak, bu ürünün piyasaya sürülebilmesi için New York Finansal Hizmetler Departmanı’ndan (NYDFS) onay alınması gerekiyor.

Ripple Başkanı Monica Long, sürecin düzenleyicilerin inisiyatifinde olduğunu belirterek, “Onaylamaları onların elinde,” dedi.

Beklentiler ve Zorluklar

XRP’nin yılbaşına kadar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma ihtimali, SEC liderlik değişimi, piyasa dinamikleri ve RLUSD lansmanı gibi faktörlere bağlı. Yatırımcılar, Ripple davasında olumlu gelişmeler yaşanmasını ve stabilcoin projesinin hızla piyasaya sürülmesini umut ediyor. Ancak, bu beklentilerin gerçekleşmesi ve piyasa üzerindeki etkileri belirsizliğini koruyor.