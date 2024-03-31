XRP fiyatı geride bıraktığımız hafta %1 oranında arttı.

Özet:

Teknik analiz göstergeleri XRP’nin önümüzdeki hafta düşüş trendine devam edeceğini gösteriyor.

Geride bıraktığımız hafta kripto para piyasasında yaşanan yükselişlere rağmen XRP beklentileri karşılamakta başarısız oldu.

Son bir haftalık süreçte yaşanan yükselişler sonucunda Bitcoin (BTC) fiyatı yeniden 70.000 doların üzerine yükseldi. CoinGecko verileri, kripto para piyasasının toplam değerinin son bir haftalık süreçte %8 oranında değer kazandı.

31 Mart Pazar günü itibariyle kripto para piyasasının toplam değeri 2,804 trilyon dolar seviyesinde.

Piyasa Yükselirken XRP Düşüyor

Haberimizin hazırlandığı an itibariyle XRP fiyatı 0,625 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Ripple (XRP) son bir haftalık süreçte yalnızca %1 oranında değer kazanabildi. Önde gelen analistlere göre XRP’de bir günlük grafik, düşüş trendinin daha da devam edebileceğini gösteriyor.

Ripple (XRP) fiyatı şu anda Parabolik SAR indikatörünün altında işlem görüyor. Parabolik SAR indikatörü, söz konusu varlıktaki dönüş noktalarını belirlemek için kullanılıyor. Parabolik SAR indikatörü, söz konusu varlığın fiyatının üstünde veya altında kalan noktalardan oluşuyor.

Varlığın fiyatının Parabolik SAR indikatörünün noktalarının üzerinde olması bir yükseliş trendi olarak yorumlanır. Aksi durumda fiyatın Parabolik SAR indikatörünün altında kalması halinde ise bu durum düşüş trendi olarak yorumlanıyor. Sonuç olarak Parabolik SAR indikatörü XRP’de düşüş trendine işaret ediyor.

MACD göstergesi de XRP’deki düşüş trendi beklentilerini doğruluyor. Ayı döngüsüne işaret eden MACD göstergesi, 16 Mart’ta sinyal çizgisiyle kesişti. Bu gelişmenin ardından XRP fiyatı yaklaşık %10 oranında değer kaybetti.

MACD göstergesindeki bu kesişme, kısa vadeli momentumunun uzun vadeli momentuma kıyasla güç kaybettiğine işaret ediyor. Bu durum, yatırımcılar tarafından long pozisyonların kapatılması ve kısa pozisyon açılması için bir sinyal olarak yorumlanıyor.

Ripple’da (XRP) alıcılar ile satıcılar arasındaki ilişkiyi gözler önüne seren Elder-Ray Endeksi de son iki haftalık süreçte negatif kaldı. Bu durum, XRP satıcılarının, XRP alıcıları karşısında üstünlük sağladığı anlamına geliyor.

Son olarak XRP’de açık faiz oranının 13 Mart’tan bu yana %0,3 oranında düşüş yaşadığı göze çarpıyor. Bu da yatırımcıların olası kayıpları azaltmak için piyasadan uzaklaştığı şeklinde yorumlanıyor.