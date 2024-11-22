Bitcoin tarihinde ilk kez altı haneli fiyat seviyesine yükselmek için mücadele verirken altcoin’ler ise kayda değer yükselişlerle göz kamaştırıyor. Ripple’ın XRP’si ve Cardano’nun ADA’sı altcoin’lerdeki yükseliş trendine liderlik ediyor.

XRP ve ADA’da Patlayıcı Büyüme

Popüler kripto para analitik platformu Santiment’in verilerine göre, Bitcoin’in 99.486 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirlemesiyle piyasa dinamiklerinde önemli bir değişim yaşandı. Bu süreçte Stellar (XLM) %118,1, Mantra (OM) %114, Hedera (HBAR) %91,6, Ripple (XRP) %68,3, Tezos (XTZ) %53,3, Algorand (ALGO) %49,8 ve Cardano (ADA) %49,33’lük yükseliş yaşadı.

📈 While eyes have been on Bitcoin making history, altcoins like XRP, Cardano, Stellar, Hedera, Mantra, and Algorand are growing their respective market caps rapidly. As long as BTC maintains a ~$95K+ support , expect November profits to continue redistributing to altcoins. pic.twitter.com/AXNyVd46Ro — Santiment (@santimentfeed) November 21, 2024

Bu yükselişler, Bitcoin’den altcoin’lere yönelik kâr transferinin başladığı şeklinde yorumlanıyor. Yatırımcıların artan ilgisi ve sosyal medya hacmindeki yükseliş, altcoin’lerin bu kazançları elde etmesini sağladı.

Gary Gensler’ın İstifa Açıklaması Altcoin’lerde Yükselişi Tetikledi

Altcoin rallisini destekleyen bir diğer önemli gelişme, Gary Gensler’in SEC başkanlığından ayrılacağını duyurması oldu. Kripto para sektörüne yönelik sert eleştirileriyle bilinen Gensler, Başkan Donald Trump’ın yeniden seçilmesi sonrası görevden alınacağına dair vaadinin ardından 2025 yılının Ocak ayında istifa edeceğini açıkladı.

Bu gelişme, özellikle SEC’in dava açtığı altcoin’lere yeni bir ivme kazandırdı. Örneğin Ripple’ın XRP’si 2021 yılının Mayıs ayından sonra ilk kez 1,49 dolara yükseldi. XRP’deki yükselişin en önemli nedenlerinden biri olarak Ripple ile SEC arasındaki davanın sonuçlanacağına dair artan beklentiler gösteriliyor.

Cardano (ADA) da dikkat çekici bir artışla 0,9241 dolara yükselerek 2022 yılının Nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyesine ulaştı.

Ethereum da Rallide Yerini Alıyor

Altcoin rallisi sırasında Ethereum (ETH) da toparlanarak 3.418 dolara kadar yükseldi. Zincir üstü veriler, Binance ve Deribit gibi merkezi borsalara devasa miktarda ETH transferi gerçekleştirildiğini gösteriyor. Bu transferler, genellikle büyük yatırımcıların satışa veya ETH’lerini farklı altcoin’lere kaydırmaya hazırlandığı şeklinde yorumlanıyor.

Önde gelen cüzdanlar tarafından gerçekleştirilen önemli miktarda Ethereum transferleri, varlığın piyasa dengelenmesindeki önemini vurguluyor. Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini zorlamaya devam ederken, Ethereum ve diğer altcoin’ler, yatırımcıların Bitcoin’den elde ettikleri kârları bu varlıklara yönlendirmesinden fayda sağlıyor. Bu süreç, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme çabalarıyla piyasada Bitcoin’in ötesine geçen yeni fırsatların değerlendirilmesine yol açıyor.

Uzun Süreli Altcoin Sezonu Mu Geliyor?

Bitcoin’in güçlü desteğini koruyup koruyamayacağı, altcoin momentumunun kalıcılığını belirleyecek. Ancak mevcut işaretler, piyasanın uzun süreli bir altcoin sezonuna hazırlandığına işaret ediyor.