Bitcoin tarihinde ilk kez altı haneli fiyat seviyesine yükselmek için mücadele verirken altcoin’ler ise kayda değer yükselişlerle göz kamaştırıyor. Ripple’ın XRP’si ve Cardano’nun ADA’sı altcoin’lerdeki yükseliş trendine liderlik ediyor.

Popüler kripto para analitik platformu Santiment’in verilerine göre, Bitcoin’in 99.486 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirlemesiyle piyasa dinamiklerinde önemli bir değişim yaşandı. Bu süreçte Stellar (XLM) %118,1, Mantra (OM) %114, Hedera (HBAR) %91,6, Ripple (XRP) %68,3, Tezos (XTZ) %53,3, Algorand (ALGO) %49,8 ve Cardano (ADA) %49,33’lük yükseliş yaşadı.

📈 While eyes have been on Bitcoin making history, altcoins like XRP, Cardano, Stellar, Hedera, Mantra, and Algorand are growing their respective market caps rapidly. As long as BTC maintains a ~$95K+ support , expect November profits to continue redistributing to altcoins. pic.twitter.com/AXNyVd46Ro

— Santiment (@santimentfeed) November 21, 2024