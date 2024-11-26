Son birkaç haftada kaydettiği performansla dikkatleri üzerine çeken XRP, uzun süredir devam eden sessizliğini bozdu. XRP son bir aylık zaman diliminde %200 oranında değer kazanarak 1,6 dolara kadar yükseldi ve son üç yılın en yüksek fiyat seviyesini kaydetti. Analistler, XRP’deki yükseliş trendinin devam edebileceğine inanıyor.

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2024 Sonunda Yeni Zirve Mümkün mü?

Analistler XRP’nin geleceği konusunda oldukça iyimser. Analist CrediBULL Crypto, XRP’nin harika göründüğünü ve Bitcoin’deki olumsuz hareketlerden etkilenmemesi durumunda 1,60 dolara yükselebileceğini söyledi.

$XRP looks fantastic here as long as $BTC doesn't ruin the party. Would expect a move to the range highs at $1.60+ at the minimum but this could be the start of a larger move to the upside. https://t.co/4NTmJYJHi6 pic.twitter.com/peuXdgEJmY — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) November 25, 2024

Crypto Assets Guy adlı bir başka analist, daha cesur bir tahminde bulunarak XRP’nin Kasım ayı sonuna kadar 2 dolara, yıl sonuna kadar ise 4 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseleceğini öngörüyor.

Crypto Assets Guy ayrıca XRP’nin 2025 yılının ilk çeyreğinde 10 dolara yükselme potansiyeline sahip olduğunu iddia ediyor. Ancak bu hedefin gerçekleşebilmesi için XRP’nin piyasa değerinin 85 milyar dolardan 500 milyar dolara yükselmesi gerekiyor.

+$2 $XRP before December +$4 before Chirstmas +$10 January-February — Crypto Assets Guy (@cryptoassetsguy) November 24, 2024

XRP Neden Yükseliyor?

5 Kasım’da gerçekleştirilen ABD Başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından kripto para piyasası yükselişe geçti. Trump’ın kripto para piyasasına yönelik iyimser politikaları ve SEC Başkanı Gary Gensler’i görevden alma sözü XRP’deki yükselişi tetikledi.

Geride bıraktığımız hafta SEC Başkanı Gary Gensler, Trump’ın göreve başlayacağı tarih olan 20 Ocak 2025’te istifa edeceğini açıkladı. Kripto para sektörüne yönelik katı tutumuyla tanınan Gensler’in ayrılığı, Ripple ile SEC arasındaki davanın dört yılın ardından sonuçlanacağına dair umutları arttırdı. Dolayısıyla XRP fiyatı da bu gelişmeler çerçevesinde yaklaşık %200’lük önemli bir yükseliş yaşadı.

Gensler’ın yerine daha kripto dostu bir liderin atanması, Ripple ve genel olarak kripto piyasası için olumlu bir etki yaratabilir. Ancak bu, şu an için yalnızca bir spekülasyondan ibaret.

Mega Boğa Tahmini: XRP 30 Dolara Ulaşabilir mi?

En dikkat çekici XRP fiyat tahminlerinden biri CryptoBull tarafından dile getirildi. Analist, XRP’nin fiyatının bazı koşulların sağlanması durumunda 2025 yılının Ocak ayında 30 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

Bu senaryoya göre XRP fiyatının Kasım sonunda 2 dolara yükselmesi ve Aralık ayında 5 dolardan aylık kapanış yapması gerekiyor. CryptoBull bu senaryonun gerçekleşmesi halinde XRP’nin 2017 yılının Mart ayında kaydettiği astronomik yükselişinin benzerini kaydedebileceğini öngörüyor.

XRP’de Yükseliş Devam Edecek mi?

XRP’de hem teknik göstergeler hem de piyasa dinamikleri yükseliş trendinin devam edebileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte kripto para piyasasındaki yüksek fiyat dalgalanmaları ve kripto para düzenlemelerindeki belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların temkinli olmasında fayda var.

SEC davasındaki gelişmeler ve piyasa trendlerinin XRP’nin gelecekteki fiyat hareketlerinde belirleyici olacağı öngörülüyor.