Son birkaç haftada kaydettiği performansla dikkatleri üzerine çeken XRP, uzun süredir devam eden sessizliğini bozdu. XRP son bir aylık zaman diliminde %200 oranında değer kazanarak 1,6 dolara kadar yükseldi ve son üç yılın en yüksek fiyat seviyesini kaydetti. Analistler, XRP’deki yükseliş trendinin devam edebileceğine inanıyor.

Analistler XRP’nin geleceği konusunda oldukça iyimser. Analist CrediBULL Crypto, XRP’nin harika göründüğünü ve Bitcoin’deki olumsuz hareketlerden etkilenmemesi durumunda 1,60 dolara yükselebileceğini söyledi.

$XRP looks fantastic here as long as $BTC doesn't ruin the party.

Would expect a move to the range highs at $1.60+ at the minimum but this could be the start of a larger move to the upside. https://t.co/4NTmJYJHi6 pic.twitter.com/peuXdgEJmY

— CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) November 25, 2024