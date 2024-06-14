14 Haziran’da %0,30 oranında değer kazanan XRP 0,4785 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Son 24 saatlik veriler XRP’nin işlem hacminin 1,042 milyar dolar seviyesinde olduğunu gösteriyor.

100.000.000.000 XRP’lik toplam arzın 55.570.463.728 XRP’lik kısmı dolaşımda ve XRP, 26,63 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 7. kripto para konumunda.

XRP’de Teknik Analiz Göstergeleri

Göreceli Güç Endeksi (RSI): XRP’de RSI şu anda 41 seviyesinde, bu da piyasanın ne aşırı alış ne de aşırı satış baskısı altında olmadığını ve nötr bölgede olduğunu gösteriyor.

XRP’de RSI şu anda 41 seviyesinde, bu da piyasanın ne aşırı alış ne de aşırı satış baskısı altında olmadığını ve nötr bölgede olduğunu gösteriyor. 50 Günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA): XRP’de 50 günlük EMA 0.4946 dolar seviyesinde direnç noktası bulunduğuna işaret ediyor. Bu seviyenin kırılması, yükseliş trendinin güçlenmesi için önemli olacaktır.

Analistlere göre 4 saatlik grafikte 0,4740 dolar seviyesi oldukça kritik ve bu seviye XRP’deki fiyat hareketlerinin geleceğinde kritik bir rol oynayabilir.

Analistler XRP’de direnç seviyesi olarak 0,4897 dolar, 0,5053 dolar ve 0,5171 dolar seviyelerine dikkat çekiyor. Olası bir yükseliş halinde bu direnç seviyelerinin takip edilmesi fayda sağlayabilir.

Analizlere göre XRP’deki destek seviyeleri ise şu şekilde: 0,4629 dolar, 0,4544 dolar ve 0,4447 dolar.

Piyasa Hissiyatı ve Trend Analizi

Şu anda XRP 0,4740 dolar seviyesinde konsolidasyonunu sürdürüyor. Bu seviyede ikili dip formasyonunun oluşması, XRP’nin bu bölgede güçlü bir destek bulduğu şeklinde yorumlanıyor. Dolayısıyla XRP 0,4740 dolar seviyesinde yükseliş trendine dönüş için zemin bulabilir.

XRP’nin önümüzdeki günlerde 0,4740 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başarması halinde 0.4897 dolar ve 0.5053 dolar seviyeleri önem kazanacak. Öte yandan XRP’nin 0,4740 dolar seviyesinin altına gerilemesi halinde 0.4629 dolar ve 0.4544 dolar destek seviyelerine doğru geri çekilme yaşanabilir.