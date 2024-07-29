CryptoPotato analistlerinden Duo Nine, Ripple’a (XRP) yeni bir teknik analiz yayınladı. İşte Duo Nine‘ın kaleminden XRP analizi.

Kritik Destek Seviyesi: 0,54 dolar

Kritik Direnç Seviyesi: 0,68 dolar

XRP’de Kontrol Boğaların Elinde

XRP’de son günlerde fiyat dalgalanmaları önemli ölçüde azaldı. Bu süreçte ayılar, XRP’de düşüş için bir fırsat yakalasa da bu gerçekleşmedi. Hafta sonu boyunca 0,6 dolar bandında işlem gören XRP, Pazartesi günüyle birlikte 0,61 dolar seviyesini aştı.

XRP bir sonraki aşamada 0,68 dolar direncini zorlayabilir.

XRP Grafiğinde Kırılım Yaklaşıyor

XRP fiyatı günlük ve daha kısa süreli zaman dilimlerinde sıkışmaya devam ediyor. Bu nedenle kısa vadede XRP’de bir kırılım gerçekleşmesi bekleniyor. Bu kırılım yukarı yönlü gerçekleşirse varlığın fiyatı hızla 0,68 dolar direncine ulaşabilir.

MACD’de Boğa Kesişimi

İki haftalık zaman diliminde XRP grafiğinde boğa kesişimi (bullish cross) gerçekleşti. Bu formasyon, haftalık XRP grafiğinde birkaç hafta önce gerçekleşen boğa kesişiminin ardından geldi. XRP’deki bu trendin devam etmesi halinde varlığın fiyatının kısa bir süre içerisinde 0,68 dolar direncini test etmesi bekleniyor.