Ripple’ın XRP’si son bir haftalık süreçte kayda değer bir performans sergiledi. Bu yazımızda XRP’nin önümüzdeki günlerdeki performansını etkileyebilecek teknik analiz göstergelerine yakından bakacağız.

XRP fiyatı geride bıraktığımız günlerde 0,40 dolar seviyesinde güçlü bir destek buldu ve yükselişe geçti.

Temel destek seviyeleri: 0,54 dolar

Temel direnç seviyeleri: 0,68 dolar

XRP’de Yükseliş Rallisi Devam Ediyor

Ripple’ın XRP’si son bir haftada kaydettiği beklenmedik yükselişle birlikte tüm dikkatleri üzerine çekti. Veriler, XRP’nin haftalık bazda %30 oranında değer kazandığını gösteriyor. XRP 0,40 dolar seviyesinde bulduğu güçlü destekle boğa koşusunu sürdürüyor.

XRP için en önemli destek 0,54 dolar, bir sonraki direnç ise 0,68 dolar seviyesinde.

Hacimler Artıyor

XRP’de neredeyse iki aydır devam eden güçlü satış baskısı, yerini güçlü alış baskısına bıraktı. Boğalar, 8 Temmuz’dan bu yana XRP’de alım baskısını sürdürüyor.

Haftalık Grafikte Boğa Kesişimi Oluşuyor

Son gelişmeler neticesinde XRP’deki haftalık hareketli ortalama (MACD) yükselişe geçti ve bu da yatırımcıların XRP’ye yönelik umutlarını arttırdı. Zira bu gösterge, XRP’nin yükseliş trendine başladığı şeklinde yorumlanıyor.

XRP’deki yükseliş trendinin teyit edilebilmesi için haftalık mumun yeşil renkte kapatılması gerekiyor.