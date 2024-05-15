CryptoPotato analistlerinden Duo Nine, Ripple (XRP) teknik analizini yayınladı. İşte Duo Nine’a göre Ripple’da (XRP) kısa vadede dikkat edilmesi gereken 3 faktör.

Ripple (XRP), kilit direnç seviyesini desteğe dönüştürmedi ve düşüşe geçti. Peki XRP fiyatı için şimdi sırada ne var? Gelin bu konuda önemli fikirler sağlayabilecek faktörlere yakından bakalım.

Temel destek seviyeleri: 0,48 dolar ve 0,43 dolar

0,48 dolar ve 0,43 dolar Temel direnç seviyesi: 0,55 dolar

XRP Kilit Direnç Seviyesinde Reddedildi

XRP’nin 0,55 dolar direncini desteğe dönüştürme girişimi ikinci kez reddedildi. Dolayısıyla düşüş trendini sürdüren XRP’nin, 0,55 dolar direncini desteğe çevirmediği sürece yeni zirvelere ulaşması pek de olası görünmüyor.

XRP’nin İşlem Hacmi Serbest Düşüşte

Ripple’ın XRP’sinin işlem hacmi, Mart ayında kaydettiği zirveden bu yana sürekli olarak düşüyor. Bu da piyasa katılımcılarının XRP’ye geri dönmek istemediği şeklinde yorumlanıyor.

MACD Göstergesinde Ayı Kesişimi

Günlük zaman diliminde MACD göstergesinin düşüş trendine işaret etmesi işleri daha da kötüleştiriyor. Duo Nine’a göre XRP’nin 0,48 dolar desteğinin altına gerilemesi, daha büyük düşüşleri tetikleyebilir. Duo Nine bu anlamda XRP için önümüzdeki birkaç günün belirleyici olacağına inanıyor.