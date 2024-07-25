Ana Destek Seviyesi: 0,54 dolar

Ana Direnç Seviyesi: 0,68 dolar

1. Ralli Beklemede

XRP son birkaç gündür yeni bir zirve belirleme girişimlerinde başarısız oldu. Bu durum, yeni bir düşüşü tetikleyebilir. Bu yazının hazırlandığı 25 Temmuz tarihinde XRP 0,6 dolar seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyordu. Eğer bu kritik seviye kaybedilirse XRP’de daha büyük bir geri çekilme yaşanabilir.

2. Hacim Azalmaya Devam Ediyor

XRP’nin işlem hacmi, bir önceki teknik analizimizden bu yana önemli ölçüde düşüş gösterdi. Eğer XRP’nin işlem hacmindeki düşüş devam ederse XRP fiyatı en önemli destek seviyelerinden 0,54 dolara yaklaşabilir.

3. Haftalık MACD Hala Boğa Eğiliminde

XRP’de haftalık grafik yükseliş trendinin sürdüğüne işaret ediyor. XRP tekrar ana destek seviyesine düşse bile, XRP tekrar toparlanarak yükselişini sürdürebilir.