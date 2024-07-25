Son günlerde XRP’deki yükseliş trendinin yavaşladığı görülüyor. Yükseliş trendi devam edecek mi yoksa yerini düşüş trendine mi bırakacak?
Gelin CryptoPotato analistlerinden Duo Nine tarafından hazırlanan XRP teknik analizine yakından bakalım…
Ana Destek Seviyesi: 0,54 dolar Ana Direnç Seviyesi: 0,68 dolar
1. Ralli Beklemede
XRP son birkaç gündür yeni bir zirve belirleme girişimlerinde başarısız oldu. Bu durum, yeni bir düşüşü tetikleyebilir. Bu yazının hazırlandığı 25 Temmuz tarihinde XRP 0,6 dolar seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyordu. Eğer bu kritik seviye kaybedilirse XRP’de daha büyük bir geri çekilme yaşanabilir.
2. Hacim Azalmaya Devam Ediyor
XRP’nin işlem hacmi, bir önceki teknik analizimizden bu yana önemli ölçüde düşüş gösterdi. Eğer XRP’nin işlem hacmindeki düşüş devam ederse XRP fiyatı en önemli destek seviyelerinden 0,54 dolara yaklaşabilir.
3. Haftalık MACD Hala Boğa Eğiliminde
XRP’de haftalık grafik yükseliş trendinin sürdüğüne işaret ediyor. XRP tekrar ana destek seviyesine düşse bile, XRP tekrar toparlanarak yükselişini sürdürebilir.
Sonuç olarak Duo Nine’ın analizine göre XRP fiyatı şu anda duraksama belirtileri gösteriyor. Kritik destek seviyeleri korunmadığı takdirde, daha derin bir düşüş yaşanabilir. Ancak haftalık göstergeler hala boğa eğiliminde, bu yüzden alıcıların bu seviyelerde geri dönmesi bekleniyor.
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