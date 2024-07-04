Ripple’ın XRP’si son 24 saatte %6,9 oranında değer kaybederek 0,4393 dolara kadar geriledi.

Ripple (XRP) Neden Düşüyor?

XRP’deki düşüşün en önemli nedeni, kripto para piyasasında BTC liderliğinde devam eden düşüş trendi. Bununla birlikte Ripple ile SEC arasındaki davanın kısa bir süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor. XRP’de kısa vadeli görünüm satıcıların lehine görünüyor.

XRP bugüne kadar kripto para piyasasındaki düşüş trendinden diğerleri kadar olumsuz etkilenmemişti ve güçlü duruşunu sürdürmüştü. Ancak bugün yaşanan %6,9’luk düşüşle XRP son olarak 13 Nisan 2024 tarihinde kaydedilen seviyelere geriledi.

Öte yandan veriler, XRP’ye yönelik ilginin arttığını gösteriyor. Son 24 saatte XRP’nin işlem hacmi 1,5 milyar doların üzerine yükseldi. Bununla birlikte 3 Temmuz’daki günlük mum, hafta boyunca elde edilen kazanımları tek seferde sildi.

Gelin XRP grafiğine yakından bakalım.

2017 yılının sonlarında ve 2018 yılının başlarında 3 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydeden XRP, yaklaşık 7 yıldır birikim sürecinde. Ancak XRP fiyatı 7 Ocak 2018’de kaydedilen 3,40 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin bir hayli altında. XRP şu anda 0,451 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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XRP uzun vadede bir bayrak formasyonu içerisinde. Bu nedenle analistler XRP’deki konsolidasyon sürecinin her an sonlanabileceğini tahmin ediyor.

Kısa bir süre önce dünyadaki ilk XRP ETP’si İsviçre’deki Nasdaq Stockholm borsasında işlem görmeye başladı. Söz konusu XRP ETP’si, dijital varlık yöneticisi Virtune tarafından piyasaya sürüldü.

2 Temmuz’da 0,487 dolara kadar yükselen XRP, 3 Temmuz’da BTC’de yaşanan sert düşüşün etkisiyle yönünü aşağıya çevirdi. Böylelikle XRP, 0,4393 dolara kadar gerileyerek son bir haftada elde ettiği kazançların tamamını sildi.

Analistler XRP için şu anda 0,40 dolar desteğine işaret ediyor. Bu desteğin kaybedilmesi durumunda XRP fiyatı 0,36 dolara desteğine gerileyebilir.

Her ne kadar pek olası olmasa da XRP’deki düşüş trendi, varlığın fiyatının 0,52 dolar ve 0,55 dolar seviyelerinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi halinde son bulabilir.