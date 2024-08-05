Son dönemde Ripple (XRP) fiyatında çok sert fiyat dalgalanmaları yaşandı. Geride bıraktığımız günlerde yaşanan sert yükselişin ardından hızlı bir çöküş yaşandı. İşte CryptoPotato analistlerinden Duo Nine’ın XRP teknik analizi:

Kilit Destek Seviyesi: 0,43 dolar

Kilit Direnç Seviyesi: 0,54 dolar

1. Fiyat “U Dönüşü” Yaptı

Temmuz ayında gösterdiği güçlü performansa rağmen, XRP bu hafta %23 değer kaybederek kazançlarının çok büyük bir kısmını sildi. Düşüş hızla devam ederse, fiyat Temmuz rallisinin başladığı 0,43 dolar destek seviyesine geri çekilebilir.

2. XRP Kilit Desteğe Geri Döndü

Alım baskısının olmaması durumunda, XRP’nin 0,43 dolar desteğine geri çekilmekten başka bir seçeneği yok. Bu seviye daha önce test edildiğinde iyi bir şekilde tutundu. Ancak bu düşüşü de durdurup durduramayacağı merak konusu.

3. MACD Üzerinde Ayı Kesişimi

İki günlük MACD’de bir ayı kesişimi gerçekleşti. Bu, olumlu bir sinyal değil, ancak kilit destek seviyesi korunduğu sürece en kötü senaryonun geride kalmış olabileceğine dair bir umut var. Şu anki fiyat hareketleri satıcıları destekliyor olsa da, ileride bu durum tersine dönebilir.

CryptoPotato analistlerinden Duo Nine, XRP’nin gelecekteki fiyat hareketlerini izlemek için bu teknik seviyelerin ve göstergelerin yakından takip edilmesi gerektiğine inanıyor.