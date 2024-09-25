Birçok analist, XRP’nin önümüzdeki dönemde yükseleceğini öngörürken bazı analistler ise keskin düşüşler yaşanabileceğine dair uyarılarda bulunuyor.

Özet:

XRP fiyatı son günlerde olumlu haberlerin etkisiyle yükselişe geçti. Analistler, XRP’nin yükseliş trendine devam ederek 0,66 dolar seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor.

Ancak bazı analistler keskin fiyat düşüşleri yaşanabileceğine dair uyarılarda bulunuyor.

Düşüş Sert Olacak

Son iki haftalık süreçte %9 oranında değer kazanan XRP şu anda 0,59 dolar sınırında işlem görüyor. Analistlerin kısa vadede XRP’de yükseliş beklentilerinin altında yatan başlıca faktörler arasında Grayscale’ın XRP Trust fonunu başlatma kararı, Fed’in yaklaşık 4 yıl aranın ardından 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesi yer alıyor. Fed’in bu hamlesi sonrasında Bitcoin 65.000 dolar sınırına yaklaşırken kripto para piyasasının toplam değeri de 2,3 trilyon doları aştı.

Her ne kadar birçok analist XRP’de kısa vadede yükseliş beklese de bazı analistler düşüş yaşanacağını öngörüyor. X analisti JACKIS, XRP grafiğinde aşağı yönlü sert bir kırılım gerçekleşeceğini öngördü ve yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. JACKIS konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Trend çizgisi çok zayıf ve dağılım çok uzun sürdü.

Her ne kadar JACKIS’in takipçileri bu görüşe katılmasa da ALTSTEIN TRADE adlı bir başka analist, kırılım gerçekleşmesi halinde XRP’de sert düşüşler yaşanabileceğini öngördü.

İyimser XRP Tahminleri

Önde gelen analistler ve uzmanlar, XRP’nin henüz beklenilen çıkışı gerçekleştirmediğine ve yakında yükselişe geçeceğine inanıyor. Popüler X analisti Bitlord, XRP’nin kısa vadede parabolik patlama yaşayacağını öngörüyor.

Dark Defender ve The Great Mattsby gibi analistler de XRP’de yükseliş beklentisi içerisinde. The Great Mattsby, XRP’nin mevcut grafiğini, Tesla’nın (TSLA) 2010’lu yıllardaki grafiğine benzetti. O süreçte TSLA hisseleri 2 dolardan 30 dolara kadar yükseldi. 2024 yılının Eylül ayı itibariyle TSLA hisseleri 250 dolar seviyesinde işlem görüyor.