Son birkaç haftada yaşananlar Ripple (XRP) yatırımcılarının umutları yeniden arttı.

Coinbase, New York’taki müşterileri için XRP’yi yeniden listelediğini duyurdu. Coinbase, Ripple ile SEC arasında devam eden dava nedeniyle yıllar önce XRP’yi delist etmişti.

Ripple cephesi 13 Haziran’da New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi’ne ek bir otorite bildirimi sundu. Ripple bu bildirimde SEC’in Terraform Labs ve kurucusu Do Kwon ile vardığı 4,5 milyar dolarlık uzlaşmaya işaret etti ve SEC’in talebinin makul olmadığını bildirdi.

Bu süreçte Ripple’ın kurucu ortağı Sean McBride de son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. McBride, SEC Başkanı Gary Gensler’ın asıl görevi olan yatırımcı koruması sunmak ve dijital varlık devrimini teşvik etmekten ziyade “sokak polisi” rolü oynadığını söyledi.

Ripple (XRP) Fiyatında Son Durum Ne?

Son birkaç haftadır XRP fiyatı 0,47 dolar ile 0,50 dolar aralığında işlem görüyor. Göstergeler, yatırımcıların destek seviyesinden satın alıp direnç seviyelerinde sattığını gösteriyor.

Eğer XRP fiyatı 20 günlük EMA’nın işaret ettiği 0,50 dolar seviyesinde tutunamazsa 0,46 dolara gerileyebilir. XRP, yaklaşık 29 milyar dolarlık piyasa değeriyle tüm zamanların en yüksek seviyesinin %84 altında işlem görüyor. Veriler, son 24 saatte XRP’nin işlem hacminin %104 oranında artarak 2,3 milyar dolara yükseldiğini gösteriyor.

XRP’de fiyat dalgalanmaları devam ederken cüzdanında 10 milyon XRP ile 100 milyon XRP arasında varlık bulunan balinalar, varlıkların aktif olarak yeniden dağıtıldığını gösteren alım-satım işlemleri gerçekleştirdi. İçerisinde 1 milyar XRP’den fazla varlık bulunan balinalar ise varlıklarını Nisan ayı ortalarından bu yaba arttırmaya devam ediyor.

Geride bıraktığımız hafta lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) 66.000 doların altına gerilemesiyle piyasada milyonlarca dolarlık tasfiyeler gerçekleşti. Hafta boyunca yaklaşık 870 milyon dolar tasfiye edildi.

Birçok önde gelen uzman ve analist, enflasyondaki yavaşlama ve pozitif ekonomik verilerin etkisiyle BTC ve altcoin’lerin yeni zirvelere doğru ilerleyeceğini öngörüyordu. Ancak bu beklentiler sonuçsuz kaldı.

XRP/BTC paritesinin korelasyon değeri 0,72 olarak ölçülüyor. Bu da altcoin’ler için oldukça yüksek sayılabilecek bir değer. Dolayısıyla önümüzdeki hafta BTC fiyatında yaşanabilecek olası bir düzeltmenin, XRP fiyatını da etkileyebileceği anlamına geliyor. XRP’nin toparlanması ise XRP için yükseliş sinyali olarak yorumlanabilir.