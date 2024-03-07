BTC, ETH ve SOL gibi popüler kripto para birimleri son bir yılda XRP’den çok daha iyi bir performans sergiledi.

Özet:

Ripple’ın son dönemde elde ettiği hukuki zaferlere rağmen XRP fiyatı 2018 yılındaki zirvesinin oldukça altında işlem görüyor.

Analistler, XRP’nin önümüzdeki aylarda değerleneceği konusunda oldukça iyimser. XRP’nin eski ihtişamlı günlerine dönmesi için Ripple ile SEC arasındaki davanın sonucu büyük önem taşıyor.

XRP Piyasaya Ayak Uydurabilecek mi?

Ripple’ın XRP’si son birkaç gündür 0,57 dolar ile 0,66 dolar aralığında işlem görüyor. Her ne kadar XRP son bir aylık süreçte %20 oranında değer kazanda da fiyat performansı açısından Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve diğer birçok yüksek piyasa değerli kripto paranın gerisinde kaldı.

Kripto para veri sağlayıcısı CoinCodex’in verilerine göre Ripple’ın XRP’si, fiyat performansı açısından kripto para piyasasındaki en büyük 100 kripto para biriminin %64’ünün gerisinde kaldı. XRP şu anda 2018 yılında kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru olan 3,40 doların yaklaşık %81 altında işlem görüyor.

2023 yılının Temmuz ayında Ripple, SEC karşısında önemli bir zafer kazandı ve o dönemde XRP fiyatı 0,85 dolara kadar yükseldi. O dönemde Ripple-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torress, Ripple’ın ikincil piyasadaki XRP satışlarının menkul kıymet satışı olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Ripple’ın bu kısmi zaferini, iki önemli kısmi zafer daha takip etti. Bu iki gelişme de Temmuz ayındaki kadar olmasa da XRP’deki yükseliş trendini tetikledi.

Ripple’ın (XRP) Geleceği

Önde gelen analistlerin ve uzmanların yorumları, XRP’nin boğa koşusuna hazırlandığına işaret ediyor. EAGRAG CRYPTO ve Dark Defender gibi analistler, XRP’nin önümüzdeki aylarda yükselişe geçerek fiyat performansı açısından rakiplerini yakalayacağına inanıyor.

EAGRAG CRYPTO kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda XRP’nin önemli bir yükselişin eşiğinde olduğunu iddia etti ve bunu “6 yılın uyanışı” olarak tanımladı. EAGRAG CRYPTO, XRP fiyatının 2030 yılına kadar 10 dolara yükseleceğini öngördü.

XRP’nin bu yıl yükselişe geçmesine yol açabilecek faktörler arasında Ripple-SEC davasında kararın açıklanacağı 23 Nisan 2024 tarihindeki duruşma, düzenleyici gelişmeler, stratejik ortaklıklar ve Bitcoin blok ödülü yarılanması gösteriliyor.

XRP’de 2024 yılında yükselişe yol açabilecek yeni önemli kriter için aşağıdaki YouTube videomuza göz atabilirsiniz.