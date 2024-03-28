Bu yazımızda son günlerde yapılan Ripple (XRP) fiyat tahminlerine yakından bakacağız.

Özet:

Ripple’ın XRP’si son dönemde küçük çaplı yükselişler yaşadı. Ancak performansı hala beklentilerin altında kalmaya devam ediyor. Ripple (XRP) fiyatına ilişkin fiyat tahminleri 1 dolar ile 1,6 dolar arasında değişiyor.

Yaklaşan Bitcoin blok ödülü yarılanması ve kripto para piyasasındaki boğa sezonu nedeniyle varlığın önemli yükselişler yaşayacağı düşünülüyor.

Ripple ile SEC arasındaki davada nihai duruşma 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek. Davadan çıkacak sonucun da XRP fiyatı üzerinde kritik rol oynayacak.

Ripple’ın XRP’si son dönemde 0,62-0,63 dolar arasında konsolide oluyor. Yılın başından bu yana birçok kripto para birimi üç haneli oranlarda değer kazanırken XRP ise neredeyse yerinde saydı.

Buna rağmen birçok analist, XRP fiyatının kritik bir yükselişin eşiğinde olduğuna inanıyor. Bu şekilde düşünenlerden biri de Twitter (X) analisti Mikybull Crypto. Analist, XRP’deki hedef fiyat seviyelerinin 1 dolar ile 6 dolar aralığında olduğunu söylüyor.

Finans uzmanı ve yatırımcı Vandell AlJaraah ise XRP sahiplerine seslendi ve varlıklarına sahip çıkmalarını söyledi. Vandell AlJaraah piyasanın yükseliş döngüsünün henüz başında olduğuna ve Nisan ayındaki Bitcoin blok ödülü yarılanmasıyla birlikte altcoin sezonunun başlayacağına inanıyor. Vandell AlJaraah konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Piyasa döngülerini anlamak, ihtiyatlı yatırım kararları için çok önemlidir. Daha başlamadık bile. Zirve 2024’ten 2025’e kadar olacak.

NiceHash’e göre Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasının 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Her dört yılda bir gerçekleşen Bitcoin blok ödülü yarılanmasıyla birlikte ağdaki blok ödülleri yarı yarıya azaltılıyor. Şimdiye kadar Bitcoin’de 2012, 2016 ve 2020 yıllarında olmak üzere 3 blok ödülü yarılanması gerçekleşti. Nisan 2024’teki dördüncü blok ödülü yarılanmasıyla birlikte ağdaki blok ödülü 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye gerileyecek.

Blok ödülü yarılanması nedeniyle BTC üretimi azaldığından deflasyonist bir etki ortaya çıkıyor. Bu nedenle blok ödülü yarılanmalarını sert yükselişlerin yaşandığı boğa sezonları takip ediyor. Tarihsel veriler de bu durumu kanıtlıyor.

XRP’ye ilişkin fiyat tahmininde bulunan analistler arasında Dark Defender ve EGRAG CRYPTO da yer alıyor. Dark Defender XRP fiyatının önümüzdeki ay 1 dolara yükseleceğine inanıyor. EGRAG CRYPTO ise XRP fiyatının önümüzdeki haftalarda 1,40 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Ripple ile SEC arasındaki dava 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam ediyor. Davada son duruşma 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek. Davanın sonucunun başta XRP olmak üzere kripto para piyasasını ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor.

Ripple, 2023 yılında SEC karşısında ilk kısmi zaferini kazandığında XRP fiyatı yaklaşık %70 oranında değer kazanmıştı.