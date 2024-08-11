Ripple, küresel etkisini artırmak amacıyla Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC) ile stratejik bir ortaklığa imza attı.

Ripple bu ortaklıkla Birleşik Arap Emirlikleri’nde özellikle özellikle erken aşama şirketlere ve büyüme aşamasındaki girişimlere odaklanarak blockchain ve kripto para inovasyonunu geliştirmeyi amaçlıyor. Ripple ile Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC) arasındaki iş birliği, bölgedeki blockchain ekosistemine ciddi katkı sağlayabilir.

Blockchain İnovasyonunu Güçlendirme

Dubai’de bulunan DIFC, Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya’da faaliyet gösteren işletmeler için önemli bir finans merkezi olarak hizmet veriyor. Dubai Finansal Hizmetler Kurumu tarafından düzenlenen DFIC, işletmelere 50 yıl boyunca kurumsal gelir ve kârlar üzerinden sıfır vergi garantisi sunuyor. Ripple’ın DIFC ile kurduğu ortaklık, bölgede blockchain teknolojisinin benimsenmesine ciddi bir katkı sağlayacak.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

BAE, kripto para hizmetleri sunan lisanslı şirketler için düzenleyici netlik sağlama konusunda dünyanın en ileri ülkelerinden biri.

Garlinghouse, ortaklığının, XRPL platformunun bölgedeki girişimler ve büyüme aşamasındaki şirketler tarafından kullanılarak blockchain teknolojisinin benimsenmesini artıracağını belirtti.

Ripple’ın İnovasyona Olan Bağlılığı

Ripple, 2021 yılında XRP Ledger üzerinde yeni küresel kullanım durumları geliştirmek için 1 milyar XRP’lik bir fon başlattı. Bu kapsamda Ripple, 47 ülkede 160’tan fazla ekibi destekledi. Bu da Ripple’ın inovasyona ve genişlemeye olan bağlılığını gösteriyor.

DIFC CEO’su Arif Amiri de konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Amiri ortaklığı çok önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirdi ve DIFC’nin yetenek, teknoloji ve inovasyon alanında küresel bir merkez olarak rolünü güçlendirdiğini söyledi.

Ripple’ın Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesel ofisi de DIFC içerisinde yer alıyor. Ripple’ın Orta Doğu’daki ilişkilerini güçlendiren faktörlerden biri de bu. BAE’nin finans bölgesinde XRP’nin kullanımını onaylaması, lisanslı kripto para şirketlerinin XRP’yi hizmetlerine entegre etmelerine olanak sağlıyor.

XRP ve Piyasa Tepkisi

Kripto para piyasası bu hafta yeniden düşüş trendine girdi. Ancak buna rağmen XRP fiyatı güçlü kalmaya devam ediyor ve 0,57 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ripple Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Reece Merric, DIFC ile yapılan ortaklığın bölgesel yeteneklerin XRP Ledger üzerinde yeni nesil finansal çözümler geliştirmelerine olanak tanıyacağını ve BAE’nin küresel bir fintech merkezi olarak konumunu daha da güçlendireceğini ifade etti.

Bu ortaklık, Ripple’ın küresel blokzincir ekosistemindeki etkisini genişletme yolunda atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.