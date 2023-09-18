XRP, kripto para topluluğunun gündeminde en üst sıralarda yer almaya devam ederken Ripple önemli bir kilometre taşına daha ulaşmaya çok yaklaştı.

Ripple Labs yaklaşan XRPL güncellemesiyle birlikte ağına iki yeni ve önemli özelliği entegre etmeye hazırlanıyor. Bununla birlikte Ripple da önemli bir dönüm noktasının eşiğinde.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra kripto para topluluğu da XRP fiyatı konusunda oldukça heyecanlı. Bu süreçte XRP fiyat tahminleri de ciddi şekilde rağbet görüyor.

Gelin Ripple’daki (XRP) son gelişmelere birlikte göz atalım:

XRPL’e İki Yeni Özellik Geliyor

Kısa bir süre önce yapılan açıklamada XRPL’e “XLS-30” ve “clawback” adlı iki yeni özellik geleceği duyuruldu. Otomatik piyasa yapıcı (XLS-30) ve clawback özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

XRP’de Yaklaşan Kilometre Taşı ve Fiyat Tahminleri

XRP Services’ten alınan veriler, XRPL’deki toplam hesapların sayısının 5 milyona ulaşmak üzere olduğunu ve şu anda 4,78 milyon seviyesinde olduğunu gösteriyor.

XRPL’deki hesap sayısıyla birlikte XRP fiyatına yönelik tahminlerin sayısı da artıyor.

Son olarak bir kripto para uzmanı XRP için 7 dolarlık fiyat tahmininde bulundu ve XRP’nin bu fiyat hedefine giden yolda göz önünde bulundurulması gereken fiyat seviyelerine dikkat çekti.

Bununla birlikte bir başka analist ise XRP için 500 dolarlık fiyat tahmininde bulundu. Ancak bu fiyat tahmini, en fanatik XRP yatırımcıları tarafından bile imkansız görülüyor.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce Ripple’ın XRP’sinin bir sonraki. boğa sezonunda nasıl performans sergileyeceğine dair bir video hazırladık. Aşağıdaki medyaya tıklayarak bu videoya göz atabilirsiniz.