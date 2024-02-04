Ripple’ın halka arzına ilişkin tartışmalar sürerken analistler söz konusu halka arzın hangi büyüklükte olacağına dair görüşlerini dile getirmeye devam ediyor. İşte Ripple’ın olası halka arzına dair göz önünde bulundurulması gereken detaylar…

Ripple’ın halka arzına ilişkin söylentiler yeni değil. Bu Ripple ve XRP yatırımcıları tarafından uzun süredir tartışılan konulardan bir tanesi.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse kısa bir süre önce yaptığı açıklamada halka arzın birincil öncelikleri olmadığını belirtti. Garlinghouse, ABD’nin kripto para sektörüne yönelik düşmanca tutumu nedeniyle halka arz için ABD dışındaki diğer pazarları da araştırdıklarını ifade etti.

Sonuç olarak analistler, olası bir Ripple halka arzının hangi büyüklükte olacağını tartışmaya başladı.

Finansal piyasalar konusundaki uzmanlığıyla tanınan Zach Rector, kısa bir süre önce Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada olası halka arzın büyüklüğü hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Zach Rector tarihteki en büyük halka arzlardan örnekler verdi. Bunlar arasında 25,6 milyar dolar toplayan Saudi Aramco, 21,8 milyar dolar toplayan Alibaba, Visa, Softbank, Meta (Facebook) gibi şirketler yer alıyor.

Zach Rector, Ripple’ın olası halka arzının, kripto para sektörünün finans sektöründe yarattığı dönüşüm, önde gelen uzmanlardan oluşan etkileyici bir kadro ve Ripple’ın Escrow’da sahip olduğu XRP miktarı da dahil olmak üzere çeşitli faktörler nedeniyle önemli olduğunu belirtti.

Ripple kısa bir süre önce hisse geri alım programını başlattı ve 285 milyon dolarlık geri alım gerçekleştirdi. Bu geri alım programında Ripple’ın değerlemesi 11 milyar dolar olarak hesaplandı. Zach Rector ayrıca gelecekteki katalizörlerin de Ripple’ın halka arzının büyüklüğünü olumlu yönde etkileyebileceğini kaydetti. Bu katalizörler arasında Ripple’ın 2020 yılının Aralık ayından bu yana SEC’e karşı verdiği yasal mücadele de yer alıyor. Ripple’ın SEC tarafından açılan davayı kazanması, olası halka arzın büyüklüğünü olumlu yönde etkileyebilir.

Zach Rector, Ripple’ın davayı kazanmasının şirketin güçlü nakit akışıyla birleşmesi durumunda yatırımcılara halka arz konusunda çok daha fazla cesaretlendirebileceğini belirtiyor.