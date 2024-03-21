Analistler XRP’nin önümüzdeki bir ay içerisinde %130’luk yükseliş yaşayabileceğine inanıyor. Gelin bu tahminlerin arkasında yatan gerekçelere yakından bakalım.

Özet:

Popüler altcoin XRP son 24 saatte %3,9 oranında değer kazanarak 0,62 dolara yükseldi. Bazı analistler, XRP’nin yükseliş trendine gireceğine ve kısa sürede 1,40 dolara yükseleceğine inanıyor.

XRP’deki yükselişi tetikleyebilecek gelişmeler arasında Ripple ile SEC arasındaki devam eden dava yer alıyor. Bu davada kararın 23 Nisan 2024 tarihindeki duruşmayla belli olacağı öngörülüyor.

21 Mart’ta yükselişe geçen kripto paralardan birisi de Ripple’ın XRP’si. CoinGecko verilerine göre XRP şu anda 0,62 dolar sınırında işlem görüyor.

Birçok önde gelen analist ve uzman, XRP’deki son yükselişin, daha geniş kapsamlı bir boğa sezonunun başlangıcı olabileceğine inanıyor. Bu isimlerden biri de Dark Dedender. Analist, XRP’nin geçmişte belirttiği direnç seviyelerine ulaşmasını gerekçe göstererek XRP’nin Nisan ayında 1 dolarlık hedef fiyat seviyesine yükseleceğini öngörüyor.

Bir diğer popüler analist EAGRAG CRYPTO ise XRP’nin şimdiye kadar Fibonacci 0,5 seviyesinde tutunduğunu belirterek boğaların artık harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi. EAGRAG CRYPTO’ya göre bu koşullarda XRP fiyatı önümüzdeki ay 1,40 dolar seviyesine yükselebilir.

Önümüzdeki dönemde XRP’de yükselişe yol açabilecek bir diğer faktör de varlığın benimsenmesindeki artış. Bu hafta başlarında BitMEX ve Atlantis Exchange adlı borsalar, XRP’ye ilişkin yeni listelemeler yapmıştı.

Geride bıraktığımız yıl aralarında Gemini, Coinbase, Kraken, Crypto.com ve Bitstamp’in de yer aldığı birçok önde gelen kripto para borsası XRP’yi yeniden listeledi.

Öte yandan Ripple ile SEC arasındaki davanın 23 Nisan 2024 tarihindeki duruşmayla birlikte sonuca ulaştırılması da XRP fiyatı üzerinde olumlu etki yaratabilir. CryptoPotato olarak 20 Mart’ta bildirdiğimiz üzere Ripple-SEC davasında yeni gelişmeler yaşandı. Ripple ve SEC kısa bir süre önce ortak bir mektup yayınladı.

2024 yılında XRP’deki yükselişi tetikleyebilecek diğer katalizörlere göz atmak için aşağıdaki YouTube videomuza göz atabilirsiniz.