Ripple’ın XRP’si son 24 saatte %2’nin üzerinde değer kazanarak 0,50 dolar seviyesinin üzerine yükseldi.

Bu yazımızda Ripple’daki (XRP) yükselişin arkasında yatan nedenlere yakından bakacağız. Ripple’ın XRP’si son 24 saatte kripto para piyasasındaki olumlu gelişmeleri değerlendirmeyi başardı ve %3’e varan fiyat artışı yaşadı.

Dolayısıyla bu durum XRP fiyatının 0,50 dolarlık kritik direnç seviyesini geçmeyi başarıp başaramayacağının tartışılmasına yol açtı.

Ripple (XRP) Fiyatı Toparlanmaya Başladı

Kripto para piyasası genel anlamda son 24 saatte yükselişe geçti. Ripple’ın XRP’si sonuç olarak %2,7 oranında değer kazandı. XRP’nin işlem hacmi de bu süreçte %15 oranında artış yaşadı. Dolayısıyla XRP fiyatı şu anda 0,50 dolarlık kritik psikolojik direnç seviyesinin üzerine yükselmek için mücadele veriyor.

XRP’nin bu direnç seviyesinin üzerine yükselip yükselemeyeceğini görmek ilginç olacak. XRP’nin 0,50 dolar direncinin üzerine yükselmesi, popüler kripto para biriminin daha yüksek fiyat seviyelerine ulaşmasının önünü açabilir.

Buradaki bağlantıya tıklayarak Ripple’daki kritik destek ve direnç seviyelerine yakından göz atabilirsiniz.

Ripple’daki (XRP) yükselişin en önemli nedenlerinden birinin son 24 saatte kripto para piyasasının genelinde yaşanan toparlanma olduğu düşünülüyor.

Bununla birlikte CryptoPotato olarak Ripple’ın XRP’sinin bir sonraki boğa sezonunda nasıl bir performans sergileyeceğini ChatGPT ile tartıştık. Bu konudaki kapsamlı videomuzu aşağıda yer alan medyaya tıklayarak izleyebilirsiniz.

XRPL Yükseltmesi Yaklaşıyor

Ripple’daki (XRP) yükselişin bir diğer önemli nedeni de XRP Ledger’daki yaklaşan yükseltme. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere söz konusu XRP Ledger yükseltmesinin XRP fiyatını nasıl etkileyeceğine dair çeşitli tartışmalar var. Ripple CTO’su, bu gelişmenin XRP’de kısa vadede satış baskısına yol açabileceğini belirtirken uzun vadede ise olumlu bir etki yaratacağını öngörüyor.

Ripple’ın XRP Ledger yükseltmesi oldukça önemli. Bu yükseltmeyle birlikte XRPL’ye iki kritik özellik eklenecek. Bunlar otomatik piyasa yapıcı ve clawback özellikleri. XRPL’e eklenecek yeni özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Son olarak yükselişin nedenlerinden biri de Bitstamp borsası tarafından kısa bir süre önce yapılan bir duyuru olabilir. Bitstamp, platformundaki XRP kredilerinin APY oranlarını geçici olarak arttırdığını açıkladı.