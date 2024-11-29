Ripple’ın XRP’si son birkaç haftalık süreçte kaydettiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %10 ve son bir aylık süreçte yaklaşık %200 oranında artış yaşayan XRP böylelikle 1,63 dolarla son 3 yılın en yüksek fiyat seviyesini kaydetti.

Yatırımcılar uzun bir süredir beklentilerin altında performans gösteren XRP’deki yükselişin nedenlerini merak ediyor. Bu yazımızda XRP’deki yükselişin olası nedenlerine yakından bakacağız.

Ripple-SEC Davasında Gelişmeler

XRP’deki mevcut yükseliş trendine katkı sağlayan önemli faktörlerden biri, Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki yasal mücadelenin sona erebileceğine dair artan beklentiler. SEC Başkanı Gary Gensler’ın 20 Ocak 2025’te görevinden ayrılacağını açıklaması, XRP topluluğunda coşkuyla karşılandı. Gensler’ın kripto para karşıtı tutumu ve Ripple’a karşı açtığı dava, sektörde geniş yankı uyandırmıştı.

Topluluk, yeni bir liderin Ripple davasında daha olumlu bir tutum sergilemesini bekliyor. Amerikan avukat Jeremy Hogan, SEC’in Ripple davasını daha önce belirlenen 125 milyon dolarlık ceza ile çözebileceğini öngörüyor. Hogan, diğer kripto para şirketlerine açılan davaların da düşürülebileceğini belirterek, Ripple davasının yaz aylarına kadar sonuçlanabileceği tahmininde bulundu.

CFTC’nin eski başkanı Chris Giancarlo da benzer bir senaryo öngörerek, Trump’ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasıyla SEC’in Ripple davasını düşürebileceğini tahmin ediyor.

Ripple’ın Stabilcoin’i RLUSD ve ETF Gelişmeleri

XRP’nin fiyat artışına katkıda bulunan bir diğer faktör, Ripple’ın stabilcoin’i RLUSD’ye ilişkin gelişmeler. Ripple Başkanı Monica Long, stablecoin’in düzenleyici onay almasının ardından piyasaya sürüleceğini açıkladı. Bu durum, XRP yatırımcıları arasında olumlu bir beklenti yarattı.

Öte yandan Bitwise Asset Management kısa bir süre önce yeni bir kripto para ETF’i için başvuruda bulundu. Bu ETF başvurusu da XRP fiyatı üzerinde dolaylı bir etki yaratmış olabilir. 10 farklı kripto paradan oluşan karma ETF %1,5 oranında XRP tutacak. Eğer SEC, Bitwise’ın bu başvurusunu onaylarsa kripto para piyasası genelinde yükseliş trendini tetikleyebilir.

Piyasa Beklentileri

Ripple’ın XRP’si, hem yasal gelişmeler hem de yeni ürün beklentileriyle güçlü bir yükseliş sergiliyor. XRP topluluğu, önümüzdeki aylarda Ripple’ın dava sürecinden olumlu bir sonuç almasını ve piyasa büyümesine katkı sağlayacak yeni düzenlemelerin gelmesini umut ediyor.