Ripple’ın kripto para birimi XRP, son haftalarda sergilediği olağanüstü performansla dikkat çekti. XRP, 0,55 dolar seviyesinden 1,25 dolara kadar yükseldi. Böylelikle XRP değerini iki kattan fazla arttırarak son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

XRP’deki bu yükselişin en önemli nedenlerinden biri olarak 5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanması gösteriliyor.

Balinalar ve Büyük Yatırımcılar Harekete Geçti

Santiment, XRP’deki yükselişin en önemli nedenlerinden birinin XRP balinaları ve diğer büyük yatırımcılar tarafından yapılan alımlar olduğunu belirtiyor. Bu süreçte küçük ölçekli XRP yatırımcıları ise XRP’lerini satmayı tercih etti.

Geride bıraktığımız hafta, balinaların sahip olduğu XRP miktarı 6,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Balinalar ve büyük yatırımcılar bir hafta içerisinde 530 milyon dolar değerinde 450 milyon XRP satın aldı.

Santiment, bireysel yatırımcıların XRP’deki küçük çaplı yükselişlerde satış yaparken balinaların XRP biriktirdiğine dikkat çekti.

Genel olarak, büyük yatırımcıların varlıklarını artırdığı ve güvenin arttığı durumlarda, bireysel yatırımcıların korkuya kapılarak satış yapması piyasa değerinde büyümeyi tetikler. XRP’nin mevcut rallisinde tam olarak bu senaryo gerçekleşti.

XRP’nin Geleceği için Beklentiler

XRP fiyatının 1 doların üzerine yükselmesi, toplulukta büyük bir coşkuyla karşılandı. Bu gelişmeyle birlikte XRP’nin mevcut boğa sezonunda hangi seviyelere yükselebileceğine dair tartışmalar başladı. Temkinli analistler XRP’nin mevcut boğa sezonunda sırasıyla 1.5 dolara, 1,96 dolara hatta 3,8 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Bazı analistler ise XRP’nin büyük bir sıçrama yaparak 7 dolara kadar çıkabileceğini iddia ediyor.

Eğer XRP 7 dolar seviyesine ulaşırsa, Ripple’ın piyasa değeri 400 milyar doları aşarak en değerli kripto paralar arasında ikinci sıraya yerleşebilir. 20 Kasım 2024 itibariyle XRP, 62 milyar dolarlık piyasa değeriyle Dogecoin’i geride bırakarak altıncı sıradaki yerini yeniden kazandı.