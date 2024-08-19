XRP, son dönemde kripto para dünyasında yeniden manşetlerde yer alarak dikkat çekici bir fiyat artışı yaşadı. Bu yükseliş, hem Ripple’ın SEC ile olan davasında kazandığı önemli zaferden hem de BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşma girişimlerinden kaynaklanıyor.

Ripple’ın SEC Davasındaki Zaferi

Ripple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile süregelen hukuk mücadelesinde kısmi bir zafer elde etti. Mahkeme, Ripple’ın platformlar ve algoritmalar aracılığıyla yaptığı XRP satışlarının, yatırım sözleşmesi olmadığına karar verdi.

Bu karar, XRP’nin bir menkul kıymet olarak sınıflandırılma riskini azaltarak, kripto paranın değer kazanmasına katkıda bulundu. Analist Grzegorz Drozdz, bu gelişmenin XRP’nin değerini artırabileceğini belirtti, ancak davanın tamamen sonuçlanmadığını ve gelecekteki olası gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

BRICS Ülkelerinin Doları Terk Etme Çabaları ve XRP’nin Rolü

BRICS ülkeleri, ABD dolarını terk etme çabalarını hızlandırırken, Ripple’ın XRP’si bu süreçte kilit bir rol oynamaya başladı. Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında gerçekleşen bir ham petrol ticaretinde, işlemin XRP Ledger Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Bu işlem, BRICS ülkelerinin dolar yerine yerel para birimlerini ve alternatif dijital varlıkları kullanma eğilimini güçlendiriyor. Ayrıca, Ripple’ın Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC) ile yaptığı iş birliği, blockchain inovasyonunu teşvik etmek amacıyla bölgede yeni kullanım alanları oluşturmayı hedefliyor.

XRP’nin Potansiyeli: 0,60 Dolar Direnci ve Ötesi

Ripple (XRP) şu anda 0,55 ile 0,58 dolar arasında işlem görüyor ve önemli bir büyüme potansiyeli taşıyor. Japon bankaları tarafından yaygın bir şekilde benimsenmesi beklentisiyle, XRP’nin 0,60 dolar direncini yakında kırabileceği öngörülüyor. Eğer bu gerçekleşirse, bir sonraki hedef 1,20 dolar olabilir, bu da mevcut seviyesinden %100’ün üzerinde bir artış anlamına gelir.

Ancak XRP’nin potansiyel bu kadarla sınırlı değil. Eğer yükseliş trendi devam eder ve XRP küresel çapta yaygın bir benimsenme elde ederse varlığın fiyatı yıllar önce kaydettiği 3,48 dolar seviyesine geri dönebilir. Bu da %500’lük olağanüstü bir artış anlamına gelir.

XRP’nin Göreceli Güç Endeksi (RSI) şu anda 68 seviyesine yakın ve geçen hafta yaşanan %5’lik fiyat artışı, yükseliş momentumunun arttığını gösteriyor. Her ne kadar RSI, yatırımcıların açgözlülük yerine temkinli olmalarına işaret etse de XRP grafiğinde görünüm olumlu.

XRP Neden Yükseliyor?

XRP’nin son haftalarda yaşadığı fiyat artışı, hem Ripple’ın hukuki zaferleri hem de BRICS ülkelerinin doların hegemonyasına karşı attığı adımlar ile şekilleniyor. Analistler, XRP’nin yakın gelecekte 0,65 dolarlık direnci aşabileceğini öngörüyor. Bu durum, XRP’nin tarihindeki en büyük çıkışlardan birini gerçekleştirebileceği spekülasyonlarını da beraberinde getiriyor. Ancak, piyasadaki yüksek volatilite nedeniyle yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor.