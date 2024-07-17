XRP’nin değeri, artan ağ işlem aktivitesi ve Ripple-SEC davasındaki olası çözüm beklentisiyle bir hafta içinde yaklaşık %40 arttı.

Ripple (XRP) Neden Yükseliyor?

Son günlerde kripto para piyasası önemli bir geri dönüşe tanık oldu ve birçok önde gelen dijital varlık son ayların en yüksek seviyelerine çıktı. Kısa bir süre içerisinde Bitcoin (BTC) 66.000 doları, Ethereum (ETH) ise 3.500 dolar seviyesini aştı.

Ripple’ın XRP’si ise daha da etkileyici bir performans sergiledi. XRP’nin fiyatı haftalık ölçekte neredeyse %40 artarak Nisan ayından bu yana ilk kez 0,60 dolar seviyesine ulaştı. Ripple (XRP) fiyatı son bir haftalık süre içerisinde %12,5 oranında artış yaşadı.

Bu yeniden canlanma, ekosisteminin bazı önemli metriklerinin de aynı dönemde canlanmasıyla paralellik gösteriyor. Örneğin, gerçekleştirilen toplam işlem sayısı 16 Temmuz’da 4 milyonu aşarak son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ledger başına ortalama işlem sayısı 204’e çıkarak, ayın başında gözlemlenen rakama kıyasla %250’lik bir artış gösterdi.

XRP Ledger’da daha fazla işlem yapılması, ağ kullanımının ve faydasının arttığına işaret ediyor; bu da potansiyel olarak varlık için daha yüksek talebe ve daha fazla sermaye girişine yol açabilir.

Ripple v SEC Davasının Etkisi

Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki yasal savaşın sona yaklaştığına dair artan beklentiler, XRP’nin değerini yükselten bir başka faktör olabilir. Amerikalı avukatlar Fred Rispoli ve Jeremy Hogan, resmi bir çözümün bu yaz gibi erken bir tarihte gerçekleşebileceğini düşünenler arasında yer alıyor.

Dava üç buçuk yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve bazıları 2023 yılı boyunca Ripple tarafından elde edilen üç kısmi mahkeme galibiyeti nedeniyle SEC’i mazlum olarak görüyor. Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce Yargıç Torres, ikincil ticaret platformlarına yapılan programlı satışların yatırım sözleşmesi teklifi teşkil etmediğine karar verdi.

13 Temmuz 2023 tarihinde XRP fiyatı, bu kararın duyurulmasından sadece birkaç saat sonra %70’in üzerinde artış gösterdi ve 0,94 dolara kadar yükseldi. Takip eden aylarda mahkeme SEC’in karara yaptığı itiraz başvurusunu reddetti ve Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ile İcra Kurulu Başkanı Chris Larsen, Komisyon tarafından getirilen tüm suçlamalardan aklandı.