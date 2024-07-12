CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %3,02 oranında değer kazanan XRP 0,463 dolar seviyesinde işlem görüyor. XRP fiyatı haftalık bazda ise %14,8 oranında artış yaşadı. XRP bu performansıyla birçok önde gelen kripto para birimini geride bıraktı.

Yatırımcılar ve piyasa katılımcıları XRP fiyatının neden yükseldiğini merak ediyor. Gelin XRP’deki yükselişi tetiklediği öngörülen gelişmelere yakından bakalım.

Ripple-SEC Davasında Son Dönemeç

Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dava, kripto dünyasında uzun süredir devam eden en önemli hukuki mücadelelerden biri. Davanın çok kısa bir süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

11-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen XRP Ledger Apex 2024 konferansında konuşan Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, davanın kısa süre içerisinde sonuçlanacağı konusunda iyimser olduğunu belirtmişti. Garlinghouse, davanın 2024 yılının yaz ayları sonlanmadan tamamlanacağını öngörüyor:

Sonuçları artık kontrol edemeyiz; yargıç kararı verecektir. Yaz sonlanmadan kararın açıklanacağını tahmin ediyorum. Birisi bana yazın Ağustos sonunda bitip bitmediğini sordu; ben de yazın 21 Eylül’de sona erdiğini söyledim.

Garlinghouse’un bu açıklaması, Ripple-SEC davasında kararın 21 Eylül’den önce çıkacağına dair beklentileri artırdı.

XRP savunucusu olarak tanınan Hold Law’ın Kıdemli Yönetici Ortağı Fred Rispoli ise davanın Temmuz sonu Ağustos başı gibi sonuçlanacağını tahmin ediyor:

Temmuz sonu/Ağustos başı gibi bir kararın açıklanacağını tahmin ediyorum. Yargıç Torres, sanatsal bir dokunuş yaparak kararı 13 Temmuz’da verebilir.

13 Temmuz 2023’te Yargıç Torres, XRP’nin bir menkul kıymet olarak sınıflandırmayacağına dair özet kararını açıklamıştı. Bu tarihi karar sonrasında XRP fiyatı bir gün içerisinde yaklaşık %80 oranında değer kazanmıştı. Rispoli, davada Ripple ile SEC’in uzlaşma ihtimalinin ise sıfır olduğunu söyledi. Geride bıraktığımız ay XRP destekçisi bir diğer avukat Jeremy Hogan da davanın Temmuz ayında sonuçlanacağını öngörmüştü.

Robinhood’un Listelenme Söylentileri

Robinhood’un, köklü kripto para borsası Bitstamp’ı satın alması, XRP topluluğunda Ripple’ın bu platformda listelenebileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Bu söylentiler, Bitstamp’ın sosyal medya hesabında XRP’yi ayda gösteren şakacı bir gönderi paylaşmasıyla daha da alevlendi. XRP sahipleri arasında bu gönderi, token’ın fiyatında önemli bir artış olacağı yönünde bir ipucu olarak yorumlandı. Bitstamp’ın paylaşımına topluluk olumlu tepki verdi.

XRP topluluğunun önde gelen isimlerinden ve XRP Healthcare’de Sosyal Benimseme Başkanı olan Edo Farina, bu olumlu havayı destekledi. Farina, XRP’nin potansiyelinin ayı geçeceğini ve küresel erişime sahip bir borsada listelenmesini hedeflediklerini belirtti.

Robinhood geçmişte XRP’ye yönelik temkinli yaklaşımı içerisindeydi. Ancak 13 Temmuz 2023 tarihinde Yargıç Analisa Torres’in XRP’nin menkul kıymet olarak sınıflandırılamayacağına yönelik kararı sonrasında birçok önde gelen borsa yeniden XRP’yi listeledi. Ancak Robinhood aradan geçen bir yıllık süreçte bu konuda herhangi bir adım atmadı. Robinhood şu anda XRP için yalnızca canlı fiyat verileri sunuyor.

Ancak Robinhood’un Bitstamp’i satın almasıyla işler bir anda değişebilir. Anlaşmanın 2025 yılının başlarında tamamlanması bekleniyor.

Teknik Göstergeler ve Volatilite Beklentisi

Bir diğer önemli faktör ise popüler bir volatilite göstergesinin tarihi düşük seviyelerde yanıp sönmesi. Bu gösterge, XRP için yaklaşan yüksek volatiliteyi işaret ediyor.

John Bollinger tarafından geliştirilen Bollinger Bantları, fiyatın basit hareketli ortalamasının üstünde ve altında standart sapma seviyelerinde çizilen zarfları temsil eder. Bu bantların sıkışması, genellikle düşük volatilitenin bir işareti olup, ardından büyük hareketlerin habercisi olabilir.

Bir kullanıcı, XRP’nin tarihindeki en sıkı Bollinger Bandı sıkışmalarından birini yaşadığını ve XRP’de en son bu tür bir sıkışma gerçekleştiğinde varlığın fiyatının %60.000 oranında arttığını kaydetti.

XRP Neden Yükseliyor?

Ripple’ın XRP’si, Ripple-SEC davasında sona yaklaşılması, Robinhood’un Bitstamp’ı satın alması ve teknik göstergelerin işaret ettiği yüksek volatilite beklentisi gibi faktörlerle yükselişte. Bu gelişmeler, XRP’nin fiyatında önemli bir artışa neden olabilir ve yatırımcılar için büyük fırsatlar sunabilir.