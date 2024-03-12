XRP dün yaklaşık %20 oranında değer kazanarak yılın en yüksek seviyesini belirledi. Bununla birlikte son 24 saatte bir miktar değer kaybeden XRP şu anda 0,68 direncinin üzerinde kalma mücadelesi veriyor. Bu yazımızda “Ripple (XRP) neden yükseliyor?” sorusunu yanıtlayacak ve XRP’deki teknik analiz verilerine yakından bakacağız.

Temel destek seviyesi: 0,54

Temel direnç seviyeleri: 0,68, 0,92

Kilit Direnç Seviyesi Baskı Altında

11 Mart Pazartesi günü Ripple’ın XRP’si 0,74 doları aştı. Her ne kadar son 24 saatte bir miktar geri çekilse de XRP hala 0,70 dolar sınırında işlem görüyor. Bu süreçte boğalar, 0,68 dolar seviyesini önemli bir destek seviyesine dönüştürmek için mücadele veriyor. Boğaların bu konuda başarılı olmaları durumunda XRP, bir sonraki teknik analiz hedefi olan 0,92 dolara doğru harekete geçebilir.

Yılın En Yüksek Seviyesi Kaydedildi

XRP’deki alımların hacmi de dün 2023 yılının yaz aylarından bu yana görülmeyen seviyelere yükseldi. Sonuç olarak XRP fiyatı 2024 yılının en yüksek seviyesine ulaştı ve boğaların XRP’ye geri dönmeye başladığının sinyallerini verdi.

Haftalık RSI Aşırı Alım Bölgesine Giriyor

Ripple’daki (XRP) son yükseliş, haftalık RSI’ın 70’in üzerine yükselmesiyle sonuçlandı. Bu durum, alıcıların XRP’de kontrolü ele geçirdiği şeklinde yorumlanabilir. XRP’deki yükseliş trendinin devam etmesi halinde bir sonraki durağının 0,92 dolar seviyesi olacağı tahmin ediliyor.