Ripple’ın XRP’si 0,54 direncini kırmayı başardı ve yeni seviyelere doğru ilerliyor. Gelin XRP’de bugün yaşanan yükselişin nedenlerine yakından bakalım…

XRP’de temel direnç ve destek seviyeleri şu şekilde:

Temel destek seviyesi: 0,54 dolar

Temel direnç seviyesi: 0,68 dolar

XRP Kilit Seviyenin Üzerine Yükseldi

Son yükselişle birlikte XRP’de 0,54 direnci desteğe dönüştürüldü. Şimdi XRP’nin önünde 68 cent’e kadar ciddi bir direnç seviyesi bulunmuyor. Son XRP teknik analizimizde de belirttiğimiz üzere bu yükseliş tahmin ediliyordu. XRP fiyatının 0,54 dolar direncini desteğe dönüştürmesiyle birlikte varlık yükseliş trendine tekrar başladı.

XRP’de Alımlar Güçleniyor

Son iki günlük süreçte alıcılar XRP’de kontrolü ele geçirdi. XRP’nin işlem hacmi böylelikle Ocak ayının başından bu yana görülmemiş seviyelere yükseldi. Şimdi XRP 0,68 dolar direncine uzanan uzun bir yol var. Ancak geçmiş tecrübeler, XRP’nin tek bir günde kolaylıkla çift haneli oranda değer kazanarak bu fiyat seviyelerine yükselebileceğini gösteriyor.

Teknik Göstergeler Yükselişe İşaret Ediyor

Ripple’da (XRP) teknik göstergeler de oldukça olumlu. XRP grafiğinde 3 günlük RSI daha yüksek bir seviyeye ulaştı ve hareketli ortalamasının üzerine çıktı. Bu da XRP’de boğa koşusunun başladığını gösteriyor. Teknik göstergeler ayrıca XRP fiyatının 0,54 direncini desteğe dönüştürdüğünü ve yukarı yönlü sert bir kırılma yaşayabileceğine işaret ediyor.