Ripple’ın XRP’si son iki haftalık süreçte %13 oranında değer kazanarak 0,56 dolara yükseldi.

Özet:

Kripto para piyasasındaki boğa koşusuyla birlikte XRP fiyatı da yükselişe geçti. XRP fiyatı 0,56 doları, XRP’nin piyasa değeri ise 30 milyar doları aştı.

Ripple ile SEC arasındaki davada son aylarda yaşanan gelişmeler, XRP fiyatında devasa fiyat dalgalanmalarına yol açtı. Ripple’ın son dört ayda SEC karşısında üç önemli zafer elde etmesiyle XRP fiyatı ciddi şekilde arttı.

Temmuz ayında mahkeme, Ripple lehine özet karar açıkladı, bu gelişme sonrasında XRP fiyatı %80’in üzerinde değer kazanarak 0,94 dolara kadar yükseldi. Öte yandan SEC, Ripple’ın üst düzey yöneticileri hakkındaki suçlamalarını geri çekti.

Ripple (XRP) Neden Yükseliyor?

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,7 ve bir haftalık süreçte %6,7 oranında değer kazanan XRP en iyi performans gösteren kripto paralar arasında yer alıyor. Bu yükselişin en önemli nedenleri arasında, son dönemde Ripple’ı (XRP) çevreleyen olumlu gelişmeler ve kripto para piyasasındaki boğa koşusu gösterilebilir.

30 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 5. kripto para konumundaki XRP, son iki haftalık zaman diliminde %14 oranında değer kazandı.

Ripple-SEC Davası

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), Ripple’a açtığı dava 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam ediyor. Bu davaya ilişkin gelişmeler şimdiye kadar XRP fiyatı üzerinde ciddi fiyat hareketliliklerine yol açtı. Bununla birlikte Ripple, bu davada SEC karşısında son 4 ayda 3 tarihi zafer kazandı. Bu da XRP fiyatındaki yükseliş trendini tetikledi.

XRP’deki en büyük artış, Temmuz ayı ortalarında Ripple-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torres’in verdiği bir özet karar sonrası yaşandı. Temmuz ayında mahkeme, Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının yatırım sözleşmesi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Dolayısıyla bu, SEC’in iddialarının aksine XRP’nin menkul kıymet olarak tanımlanamayacağı anlamına geliyor.

Bu ilk büyük zaferin ardından XRP fiyatı Temmuz ayı ortalarında yükselişe geçti ve %80 oranında değer kazanarak 0,94 dolara kadar yükseldi.

Elbette SEC, mahkemenin bu kararını temyize taşıdı. 3 Ekim’de mahkeme, SEC’in temyiz başvurusunu reddetti. Dolayısıyla Ripple, SEC karşısında ikinci zaferini kazandı. Son olarak kısa bir süre önce SEC, Ripple’ın Brad Garlinghouse ve İcra Kurulu Başkanı Chris Larsen’a yönelttiği suçlamaları geri çekti. Sonuç olarak Ripple, SEC karşısında üçüncü kritik zaferini kazanmış oldu.

Tüm bu gelişmelerin XRP fiyatını olumlu yönde etkilediği düşünülüyor.