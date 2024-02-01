Ripple (XRP) bir kez daha düşüşe geçerek 0,50 doların altına geriledi.

Önde gelen kripto para dedektiflerinden ZachXBT, 31 Ocak’ta yaptığı paylaşımda Ripple’ın kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Chris Larsen’in uğradığı siber saldırı sonucunda 100 milyon doların üzerinde XRP kaybettiğini bildirdi.

It appears @Ripple was hacked for ~213M XRP ($112.5M) Source address

rJNLz3A1qPKfWCtJLPhmMZAfBkutC2Qojm So far the stolen funds have been laundered through MEXC, Gate, Binance, Kraken, OKX, HTX, HitBTC, etc pic.twitter.com/HKGYsLQeMv — ZachXBT (@zachxbt) January 31, 2024

ZachXBT 31 Ocak Çarşamba günü öğleden sonra yaptığı Twitter paylaşımında bilgisayar korsanlarının Ripple’ın cüzdanlarından birinden yaklaşık 112 milyon dolar değerinde yaklaşık 213 milyon XRP çaldığını belirtti.

ZachXBT ayrıca söz konusu saldırganların çaldıkları XRP’leri Binance ve Kraken gibi büyük kripto para borsalarında aklamaya başladığını bildirdi.

ZachXBT’nin paylaşımını doğrulayan Chris Larsen, saldırıya uğrayan cüzdanların Ripple’a değil, kendisine ait olduğunu ifade etti. Chris Larsen ve ekibi, çalınan fonların dondurulması için kripto para borsalarıyla iletişime geçti. Ripple’ın kurucu ortağı Larsen ayrıca kolluk kuvvetlerinin de olaya dahil olduğunu açıkladı.

Kişisel XRP hesaplarımdan birkaçına (Ripple değil) yetkisiz erişim kuruldu, sorunu hızlı bir şekilde tespit ettik ve etkilenen adresleri dondurmak için borsaları bilgilendirdik. Kolluk kuvvetleri çoktan olaya dahil oldu.

Yesterday, there was unauthorized access to a few of my personal XRP accounts (not @Ripple) – we were quickly able to catch the problem and notify exchanges to freeze the affected addresses. Law enforcement is already involved. https://t.co/T3HtKSlzLg — Chris Larsen (@chrislarsensf) January 31, 2024

Konuyla ilgili olarak TechCrunch’a açıklamalarda bulunan Binance sözcüsü Simon Matthews, sorunun farkında olduklarını ve fonların dondurulması için Chris Larsen ve ekibiyle aktif bir şekilde çalıştıklarını bildirdi. Kraken sözcüsü Megan Thorpe ise şunları kaydetti:

Olayın farkındayız. Bir olay müdahale kabiliyetimiz var ve bu gibi olayları tespit etmek, mağdurlarla etkileşime geçmek ve Kraken’in kötü amaçlarla kullanılmasını önlemek için açık sorunun proaktif incelemesini gerçekleştiriyoruz.

Kripto para saldırılarını takip eden Rekt’in verilerine göre bu saldırı 2024 yılında şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti. Saldırı kripto paraların 15 yıllık tarihindeki en büyük 20. saldırı konumunda.

Bu gelişmenin ardından son 24 saatlik zaman diliminde %2,5 oranında değer kaybeden Ripple’ın XRP’si 0,49 dolar bandına geriledi.