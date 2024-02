Ripple (XRP) bir kez daha düşüşe geçerek 0,50 doların altına geriledi.

Önde gelen kripto para dedektiflerinden ZachXBT, 31 Ocak’ta yaptığı paylaşımda Ripple’ın kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Chris Larsen’in uğradığı siber saldırı sonucunda 100 milyon doların üzerinde XRP kaybettiğini bildirdi.

So far the stolen funds have been laundered through MEXC, Gate, Binance, Kraken, OKX, HTX, HitBTC, etc pic.twitter.com/HKGYsLQeMv

ZachXBT 31 Ocak Çarşamba günü öğleden sonra yaptığı Twitter paylaşımında bilgisayar korsanlarının Ripple’ın cüzdanlarından birinden yaklaşık 112 milyon dolar değerinde yaklaşık 213 milyon XRP çaldığını belirtti.

ZachXBT ayrıca söz konusu saldırganların çaldıkları XRP’leri Binance ve Kraken gibi büyük kripto para borsalarında aklamaya başladığını bildirdi.

ZachXBT’nin paylaşımını doğrulayan Chris Larsen, saldırıya uğrayan cüzdanların Ripple’a değil, kendisine ait olduğunu ifade etti. Chris Larsen ve ekibi, çalınan fonların dondurulması için kripto para borsalarıyla iletişime geçti. Ripple’ın kurucu ortağı Larsen ayrıca kolluk kuvvetlerinin de olaya dahil olduğunu açıkladı.

Yesterday, there was unauthorized access to a few of my personal XRP accounts (not @Ripple) – we were quickly able to catch the problem and notify exchanges to freeze the affected addresses. Law enforcement is already involved. https://t.co/T3HtKSlzLg

— Chris Larsen (@chrislarsensf) January 31, 2024