Bu yazımızda XRP’de bugün yaşanan düşüşün olası nedenlerine yakından bakacağız.

CoinGecko verilerine göre Ripple’ın XRP’si son 24 saatte %6,6 oranında değer kaybetti. Şu anda XRP üzerindeki baskı devam ediyor ve yatırımcılarda mevcut eğilim devam ederse, daha fazla düşüş yaşanabileceği endişesi var.

Ancak, bu düşüşe rağmen, XRP’nin son hareketi hala bir trend dönüşünden ziyade bir düzeltme olarak değerlendiriliyor. Ani yükselişlerin ardından bu tür geri çekilmeler normal kabul ediliyor. Fiyat düzeltmesi, genellikle bir varlığın genel olarak yükseliş trendinde olduğu durumlarda, kısa süreli bir geri çekilme yaşaması anlamına gelir. Oynak piyasalarda, fiyatlar hızla iniş çıkışlar gösterebilir ve bu tür düzeltmeler oldukça yaygın olarak gerçekleşir.

Eğer XRP, destek bulup yeniden yükselmeye başlayabilirse, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamayı yukarı yönlü kesmesiyle oluşan “altın haç” formasyonu oluşabilir. Bu formasyon, genellikle yükseliş sinyali olarak yorumlanır.

Bununla birlikte XRP’nin güçlü bir destek bulamaması ve satış baskısının devam etmesi halinde fiyat düzeltmesinin daha da derinleşebileceği öngörülüyor. XRP’nin yeniden toparlanıp toparlanamayacağı önümüzdeki saatlerde ve günlerde gerçekleşebilecek gelişmelere bağlı. Kripto para piyasasının genelinde yaşanan düşüşler de XRP’yi olumsuz etkiliyor.

Önümüzdeki süreçte, XRP’nin gelecekteki yönünü belirleyecek en önemli faktörler kurumsal yatırımcıların nasıl tepki vereceği ve bireysel yatırımcılar arasındaki genel piyasa hissiyatı olacak. Bu unsurların nasıl şekillendiğine bağlı olarak XRP’nin fiyatı net bir yön kazanacak.