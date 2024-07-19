XRP 5 Temmuz’da 0,38 dolar bandına kadar geriledikten sonra hızla toparlandı ve %70 oranında değer kazanarak 18 Temmuz’da 0,63 dolar seviyesinin üzerine yükseldi.

Ancak şu anda XRP fiyatı tekrardan geri çekilmeye başladı. Son 24 saatte %4,52 oranında değer kaybeden XRP 0,54 dolar seviyesine kadar geriledi.

Temel Destek seviyeleri: 0,54 dolar

Temel Direnç seviyeleri: 0,68 dolar

Fiyat Düzeltmesi Devam Ediyor

XRP, fiyat düzeltmesine gitmeden önce neredeyse 0,64 dolara kadar yükseldi. Ancak son 48 saattir devam eden fiyat düzeltmesi sırasında XRP 0,54 dolara kadar geri çekildi.

Kilit Destek Seviyesi Keşfedildi

Her ne kadar XRP’de satıcılar son iki gündür kontrolü ele geçirmiş gibi görünse de varlığın fiyatı hala 0,54 dolarlık güçlü destek seviyesinin üzerinde. XRP bu güçlü destek seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ettikçe yükseliş trendini sürdürebilir.

Yükseliş Trendi Devam Ediyor

XRP fiyatındaki geri çekilmeye rağmen yükseliş trendi devam ediyor. Örneğin XRP’de günlük RSI aşırı satın alım seviyelerine yükseldi. Ancak şimdi 60 puana geriledi ve bu da bir sonraki ayak için iyi bir temel oluşturabilir. RSI 50 puanın üzerinde olduğu sürece, trend yukarı yönlü.