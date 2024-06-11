XRP kilit direnç seviyesini geçmeyi başaramadı ve düşüş trendine girdi.

Ana destek seviyeleri: $0.48, $0.43

Ana direnç seviyesi: $0.54

1. XRP Kritik Dirençten Reddedildi

Ripple’ın XRP’si son günlerde 0,54 direncini kırmak için birkaç girişimde bulundu. Ancak bu girişimler her seferinde satıcılar tarafından reddedildi. Sonuç olarak XRP fiyatı düşüş trendine girdi.

Eğer bir gelişme olmazsa XRP önümüzdeki günlerde 0,48 dolar desteğinde baskı görebilir.

2. Ayılar Hakimiyet Kuruyor

XRP’de satıcılar geride bıraktığımız haftadan bu yana fiyat ve işlem hacmi konusunda hakimiyet kurmayı başardı. Bu süreçte alıcılar, XRP’deki düşüş trendini durdurmakta başarısız oldu. XRP’nin işlem hacmindeki artış dahi satış baskısını durdurmak için yeterli olmadı.

XRP’nin 0,48 dolar desteğini kısa vadede test etmesi bekleniyor.

3. MACD’de Ayı Geçişi

3 günlük hareketli ortalamada (MACD) ayı kesişimi (bearish cross) oluştu ve bu da XRP’deki satış baskısını arttırdı. XRP’nin düşüş trendini sürdürmesi halinde 0,48 doların altındaki bir sonraki destek bölgesinin 0,43 dolar seviyesi olması bekleniyor.

XRP’de alıcılar yeniden devreye girmeden önce XRP 0,43 dolar seviyesine gerileyebilir.

XRP’nin kritik direnci kıramaması, fiyatın düşüş trendine girmesine neden oldu. 0,48 dolar ve 0,43 dolar seviyelerindeki destekler, ayıların satış baskısına karşı dayanıklılığını test edecek. Alıcılar, düşüşü durdurmak ve fiyatı tersine çevirmek için bu seviyelerde harekete geçebilirler.

Bu analiz CryptoPotato analistlerinden Duo Nine tarafından hazırlanmıştır. XRP’nin gelecekteki fiyat hareketlerini yakından takip etmek, yatırımcılar için oldukça kritik.

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