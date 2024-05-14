Analist, XRP’nin bu döngüdeki zirvesine 9 Eylül 2024 tarihinde ulaşacağını tahmin ediyor.

EAGRAG CRYPTO, bu tarihe kadar XRP’nin öngörülen seviyelerden sapması durumunda trendin de değişebileceğini ve bu nedenle dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.

XRP analizleriyle tanınan EAGRAG CRYPTO, 2024 yılının Eylül ayında bu döngüdeki zirvesine ulaşacağını iddia ediyor. XRP’deki mevcut döngüyü, geçmiş dönemlerdeki döngüyle karşılaştırarak varlığın önümüzdeki aylarda nasıl bir performans sergileyebileceğine dair fikirlerini paylaştı.

Analist, XRP’nin Döngü 1’deki zirvesine 287 günde, Döngü 2’deki zirvesine ise 133 günde ulaştığını vurguladı. EAGRAG CRYPTO, XRP’nin 2023 yılının Kasım ayında başlayan Döngü 3’teki zirvesine 112 gün içerisinde ulaşacağını öne sürdü.

Ripple (XRP) Ne Zaman Yükselecek?

Son birkaç haftadır 0,48 dolar ile 0,55 dolar aralığında işlem gören XRP, CoinGecko verilerine göre 10 Mayıs itibariyle 0,51 dolar seviyesinde işlem görüyor. Birçok analist, kısa vadede oldukça XRP’nin kayda değer yükselişler yaşayacağını öngörüyor.

EAGRAG CRYPTO daha önce yaptığı bir paylaşımda XRP’nin 8 Nisan’dan bu yana iki yükseliş ve iki de düşüş mumunu kapattığına dikkat çekmiş ve varlığın 0,57 dolar seviyesinin üzerine yükselmesinin kritik olduğunu söylemişti.

Boğalar ve ayılar son 4 haftalık mum için şiddetle savaşıyor, savaşı yalnızca bir kişi kazanacak. Ancak sonunda boğalar galip gelecek.

David Watt ve Crypto Tony gibi analistler de XRP’nin mevcut durumuna ilişkin tahminlerde bulundu. David Watt, XRP’nin önümüzdeki günlerde 0,56 dolara yükseleceğini öngörürken Crypto Tony ise XRP’deki boğa sezonunun 0,67 dolar direncinin aşılmasıyla başlayacağını söyledi.

Ripple-SEC Davasında Son Durum

Kripto para sektörünün önde gelen isimleri, Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki davanın uzlaşmayla sonuçlanması halinde XRP fiyatının kalkışa geçeceğine inanıyor.

Yaklaşık üç buçuk yıldır devam eden davada, 23 Nisan 2024 tarihinde duruşma sürecine girildi. Her iki taraf da gerekli belgeleri ve önergeleri sundu ve yargıcın kararını beklemeye başladı.

Bazıları, Ripple’ın 2023 yılında davada 3 kısmi zafer elde etmesi ve Sarah Netburn’ün davayı denetlemesi nedeniyle SEC’in kazanma şansının çok zayıf olduğunu düşünüyor. Sarah Netburn yıllar önce XRP hakkında olumlu açıklamalar yapmış ve onu, Bitcoin ve Ethereum’dan ayıran bir kullanım alanı olduğunu söylemişti.