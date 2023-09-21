Ripple (XRP) tüm zamanların en yüksek seviyesine ne zaman ulaşacak hiç merak ettiniz mi? Bu konudaki görüşlerini almak için yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT’ye başvurduk.

XRP fiyatı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun 2020 yılında Ripple Labs’e dava açmasının ardından oldukça zorlu günler geçirdi. Dolayısıyla popüler altcoin uzun bir süredir 7 Ocak 2018 tarihinde kaydettiği 3,40 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) uzağında işlem görüyor.

Ripple (XRP) kısa bir süre önce bir kez daha 0,50 dolarlık kritik fiyat seviyesinin üzerine yükseldi. Bununla birlikte XRP’nin son birkaç günde nispeten iyi bir performans göstermesiyle kripto para analistleri yeni fiyat tahminleri yapmaya başladı.

CryptoPotato olarak geride bıraktığımız hafta bir kripto para analistinin XRP için 500 dolarlık astronomik bir fiyat tahmininde bulunduğunu bildirmiştik. Bu süreçte bazı analistler, makul XRP fiyat tahminlerinde bulundu.

Tüm bu fiyat tahminlerinden önce ChatGPT’ye XRP’nin 3,40 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ne zaman yükseleceğini sorduk. İşte ChatGPT’nin bu konudaki görüşleri…

Ripple ile SEC Arasındaki Dava XRP için Önemli

ChatGPT, XRP fiyatının yeniden tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmesi için göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden birinin kripto para düzenlemeleri olduğunu söyledi.

Hükümetler tarafından yapılan düzenlemeler ve yasal sorunlar XRP fiyatı üzerinde önemli ölçüde etkili olabilir. Örneğin SEC’in 2020 yılında Ripple’a açtığı ve hala devam eden dava veya kripto para düzenlemelerindeki önemli bir gelişme XRP fiyatını etkileyebilir.

Bu tür gelişmelerin XRP fiyatı üzerinde nasıl bir etki yarattığına halihazırda şahit olduk. Hatırlanacağı üzere Ripple ile SEC arasındaki davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, XRP’nin ikincil piyasalardaki satışlarının yatırım sözleşmesi olmadığına hükmetmişti. Bu gelişme sonrasında XRP %80’in üzerinde değer kazanarak 0,94 dolara kadar yükseldi.

Öte yandan ChatGPT, yatırımcıların piyasa duyarlılığının altcoin fiyatlarını büyük ölçüde etkilediğini ve kripto para piyasasının bazı haberlere ciddi tepki gösterdiğini belirtti.

Bu nedenle bu hafta gerçekleşecek önemli gelişmelere buradaki bağlantıya tıklayarak göz atabilirsiniz.

Rekabet de Göz Önünde Bulundurulmalı

ChatGPT, Ripple’ın (XRP) tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması için göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden birinin de rekabet olduğunu söyledi.

OpenAI’ın yapay zeka tabanlı sohbet botuna göre Ripple ile aynı alanda çözümler sunan rakip şirketler, XRP’nin pazar payını ve fiyatını etkileyebilir. Ancak hepsi bu kadar da değil. ChatGPT, enflasyon oranları, faiz oranları, küresel ekonomik istikrar gibi ekonomiyle ilgili faktörlerin de kripto para fiyatları üzerinde etkili olduğuna dikkat çekti.

Her ne kadar ChatGPT, XRP’nin ne zaman tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseleceğini belirtmesede yukarıdaki faktörlerin yanı sıra göz önünde bulundurulması gereken bazı alternatif faktörlere de yer verdi. Bunlar şu şekilde:

Teknolojik gelişmeler

Benimsenme oranları

Kripto para piyasasının durumu

XRP’nin bir sonraki boğa sezonunda nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyorsanız, bu konuda hazırladığımız videomuza göz atabilirsiniz.