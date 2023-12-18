Kripto para analisti Dark Defender, 2023 yılı sonlanmadan XRP’nin 1 dolara ulaşabileceğini düşünüyor.

Özet:

Ripple (XRP) fiyatı 2023 yılının şimdiye kadarki bölümünde %80 oranında değer kazandı. Bu yükselişle Ripple’ın SEC karşısında kazandığı kritik zaferler ve kripto para piyasasındaki yükseliş trendi etkili oldu.

Ripple (XRP) şu anda 0,60 dolar bandında işlem görüyor. Bununla birlikte bazı analistler, 2023 yılı sonlanmadan XRP fiyatındaki yükseliş trendinin devam edebileceğini tahmin ediyor.

Analistler, XRP’de temel direnç seviyesinin kırılmasıyla %1.500’lük bir artış yaşayacağına inanıyor. Analist Dark Defender XRP’nin 2023 yılı sonlanmadan 0,85 doları aşarak 1 dolara ulaşabileceği görüşünde. Patrick Riley ise Ethereum’da (ETH) yaşanacak olası bir düşüşün XRP’de yükselişi tetikleyebileceğine inanıyor. Patrick Riley’e göre bu senaryo XRP fiyatının 22 dolar seviyesine yükselmesine yol açabilir.

XRP Ne Zaman Yükselişe Geçecek?

Ripple’ın XRP’si yılın şimdiye kadarki bölümünde kayda değer bir yükseliş yaşadı. XRP fiyatı 1 Ocak 2023 tarihinden bu yana %80 oranında değer kazandı. XRP’deki bu yükseliş trendi, Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nuna karşı kazandığı zaferlerden sonra ciddi şekilde güçlendi.

CoinGecko verilerine göre Ripple (XRP) şu anda 0,60 dolar bandında konsolide oluyor. Her ne kadar XRP’deki yükseliş trendi son dönemde ivmesini kaybetmiş gibi görünse de analistler XRP’nin hala yıl sonlanmadan yeni bir girişimde bulunacağı görüşünde. Twitter’daki kripto para analistlerinden Cryptoinsightuk, XRP/BTC paritesine atıfta bulunarak XRP’nin gri bölgeyle işaretlediği direnç seviyesini kırması durumunda %1.500’lük artış yaşayabileceğine inanıyor.

Bir diğer kripto para analisti Dark Defender ise XRP’nin 0,56 dolar ve 0,52 dolar seviyelerinde tutunmayı başarması halinde 0,85 doları aşabileceğini düşünüyor. Bununla da yetinmeyen Dark Defender, XRP’nin yılbaşından önce 1 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

XRP’nin kısa vadede nasıl bir performans sergileyebileceğini merak ediyorsanız aşağıdaki medyaya tıklayarak bu konuda hazırladığımız videomuza göz atabilirsiniz.

2024 Yılında XRP Fiyatını Neler Bekliyor?

Son dönemde XRP fiyat tahmininde bulunan isimlere Reaper Financial’ın kurucusu Patrick Riley de katıldı. Patrick Riley, Ethereum’un 2024 yılında düşüşe geçeceğini öngördü. Ethereum’u (ETH) “uzun süredir topallayan ve ölmek üzere olan bir at” olarak tanımlayan Patrick Riley, ETH’nin ölümünün XRP’de dahil olmak üzere diğer kripto paralara fayda sağlayacağını belirtti.

Bu teoriden yola çıkan Patrick Riley, Ripple’ın (XRP) bir sonraki boğa sezonu sırasında 22 dolara yükseleceğini ve hatta lider kripto para birimi Bitcoin’i (BTC) geride bırakacağını tahmin ediyor.

CryptoPotato olarak 2023 yılında yapılan XRP fiyat tahminlerini derledik. Buradaki bağlantıya tıklayarak “En Yeni Ripple (XRP) Fiyat Tahminleri” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.