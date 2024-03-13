Ripple kısa süre içerisinde gerçek bir boğa sezonuna başlayabilir. Bu yazımızda Ripple’da (XRP) boğa sezonunun ne zaman başlayabileceğine dair spekülasyonlara yakından bakacağız.

Özet:

XRP 11 Ocak 2024 tarihinde %20’lik önemli bir yükseliş yaşadı ve nihayet kripto para piyasasındaki boğa sezonuna ayak uydurmaya başladı. Özellikle Bitcoin’de yaklaşan blok ödülü yarılanmasının yaklaşması nedeniyle XRP’nin önümüzdeki günlerde kayda değer yükselişler yaşayabilececeği öngörülüyor.

XRP fiyatı üzerinde kısa vadede büyük bir etki yaratabilecek bir diğer olay ise Ripple ile SEC arasında 2020 yılının Aralık ayında devam eden dava.

Bitcoin ve altcoin’lerde son haftalarda yaşanan devasa yükselişler, kripto para piyasasında boğa sezonu beklentilerini arttırdı.

11 Ocak Pazartesi gününe kadar Ripple’ın XRP’si Bitcoin liderliğindeki boğa sezonuna ayak uydurmayı başaramadı. Ancak 11 Ocak’ta XRP’de yaşanan %20’lik artış, XRP yatırımcıları için can suyu oldu.

CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %3,73 oranında değer kaybeden Ripple (XRP) 0,6731 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bazı önde gelen analistler ve uzmanlar, XRP’de yaşanan son yükselişin, yeni bir canlanmanın işareti olabileceğini gösteriyor. Twitter’daki kripto para analistlerinden LEB CRYPTO da bu şekilde düşünenler arasında.

LEB CRYPTO, XRP fiyatının, Nisan ayında Bitcoin’de gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanmasından hemen önce veya sonra zirveye ulaşabileceğine inanıyor.

LEB CRYPTO, Bitcoin’in yarılanmayla birlikte 100.000 doların üzerinde coşkulu bir yükseliş yaşaması durumunda XRP ve XLM gibi popüler kripto para birimlerinin astronomik yükselişler yaşayabileceğine inanıyor.

Ripple destekçisi avukat Bill Morgan da bu konuda LEB CRYPTO ile aynı fikirde. Bill Morgan, XRP fiyatının Nisan ve Mayıs aylarında 2 dolara yükselebileceğini iddia etti. Morgan’a göre XRP’nin 3,84 dolarlık ATH’ye ulaşabilmesi için ise henüz erken olduğunu düşünüyor.

Yaklaşan Bitcoin blok ödülü yarılanması, XRP’de yükseliş trendini tetikleyebilecek tek faktör değil. Ripple ile SEC arasında 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden davada karar 23 Nisan 2024’teki nihai duruşmada belli olacak.

Bu anlamda pek çok kişi davayı Ripple’ın kazanması durumunda XRP’nin astronomik yükselişler yaşayabileceğini öngörüyor. Ancak davayı SEC’in kazanması ise kripto paralara yönelik katı düzenlemelerin uygulanmasıyla ve sektörün büyümesinin engellenmesiyle sonuçlanabilir.

Ripple, 2023 yılında davada SEC karşısında 3 kısmi zafer kazandı. SEC ise ilk kısmi zaferini 2024 yılının başlarında elde etti. Bu anlamda Ripple’ın davada avantajlı taraf olduğu belirtiliyor.

2024 yılında Ripple’ın XRP’sindeki yükselişi tetikleyebilecek diğer faktörlere göz atmak için aşağıdaki YouTube videomuza göz atabilirsiniz.