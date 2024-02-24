Popüler kripto para analisti Dark Defender XRP fiyatının eninde sonunda 5,85 dolara yükseleceğine inanıyor.

Özet:

Analistler XRP’nin yakın gelecekteki performansı konusunda oldukça iyimser ve yakın gelecekte ciddi yükselişler yaşanacağını öngörüyor.

Ripple’ın (XRP) yakın gelecekteki performansında bazı faktörler ve düzenlemeler konusundaki gelişmeler rol oynayabilir.

Ripple (XRP) 1 Dolara Yükselebilir mi?

XRP Şubat ayının başında yaşadığı yükselişlerin ardından son günlerde frene bastı ve şu sıralar 0,55 dolar seviyesinin altında işlem görüyor.

Bununla birlikte Ripple’ı çevreleyen artan iyimserlik, önde gelen analistlerin ve uzmanların XRP fiyat tahminlerinde bulunmasıyla sonuçlandı.

Twitter’daki popüler kripto para analistlerinden EAGRAG CRYPTO, 22 Şubat’ta yaptığı paylaşımda Ripple (XRP) için 1,40 dolarlık fiyat tahmininde bulundu. EAGRAG CRYPTO’ya göre XRP’nin bu seviyeye yükselebilmesi için dört aşamadan (fitilleme, değişkenlik, konsolidasyon ve yükseliş) geçmesi gerekiyor. EAGRAG CRYPTO, Ripple’ın bu aşamalardan geçmesi halinde Nisan ayında 1,40 dolara yükseleceğine inanıyor.

EAGRAG CRYPTO ayrıca XRP’nin bu ay sonuna kadar 0,60 dolar seviyesine yükseleceğine inanıyor.

Dark Defender ise XRP fiyatının önümüzdeki 60 gün içerisinde sırasıyla 0,66 dolar, 0,77 dolar ve 0,9 dolar dirençlerini aşacağına inanıyor. Dark Defender’ın bu paylaşımının altına yorum yapan bazı yatırımcılar, bu tür tahminlerin çoğunlukla gerçekleşmediğini belirtti.

Dark Defender ise şüphenin yıllardır kripto para piyasasının bir parçası olduğunu belirterek önceki başarılı tahminlerini hatırlattı:

XRP 0,17 dolardan işlem görürken 2021 yılında 2 dolara yükselecek dediğimizde birçok insan XRP’nin asla bu denli bir yükseliş yaşayamayacağına inanıyordu. XRP o dönemde neredeyse 2 dolara ulaştı. Biz buna kriptodaki en önemli B dalgası olarak adlandırdık. XRP’nin ortalama olarak 5,85 dolara ulaşması bekleniyor ve insanlar o zaman da aynı şeyi söyleyecek.

Doctor Profit adlı bir diğer analist ise XRP’yi “sıradaki yükselen değer” olarak adlandırdı ve XRP’ye 500.000 dolarlık yatırım yaptığını açıkladı.

Sıradaki yükselen değer XRP. Kısa süre önce 500.000 dolarlık satın aldım. 30-60 gün içerisinde görüşürüz.

Analistlerin Geçmişteki XRP Fiyat Tahminleri

Bu haftanın başlarında EAGRAG CRYPTO ve Dark Defender daha yüksek fiyat tahminlerinde bulundu. EAGRAG CRYPTO XRP için 0.75 dolar, 1 dolar, 1.50 dolar ve 1.96 dolar seviyelerine işaret etti. EAGRAG CRYPTO, XRP fiyatının yıl sonuna kadar 1,96 dolara yükselmesini beklediğini belirtti.

Dark Defender ise XRP fiyatının 2024 yılının ortalarına kadar 2 dolara yükseleceğine ve sonraki aylarda ise 6 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirleyeceğine inanıyor.