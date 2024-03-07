Ripple’ın XRP’si kripto para piyasasındaki mevcut boğa koşusuna ayak uydurmayı şimdilik başaramadı. Gelin XRP’nin geleceğine ilişkin tahminlere ve XRP yorumlarına yakından bakalım.

Özet:

Analistler, teknik analizlerden ve piyasa göstergelerinden yola çıkarak Temmuz ayına kadar XRP’de kayda değer yükselişlerin yaşanacağını öngörüyor.

Analistlerin bu iyimserliğinin arkasında Ripple’ı çevreyeleyen yasal gelişmeler, kripto para piyasasındaki yükseliş trendi ve yaklaşan blok ödülü yarılanması yatıyor.

Analist, Ripple (XRP) fiyatının Temmuz ayına kadar 5,85 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseleceğini öngörüyor.

Ripple (XRP) Geleceği

Analistler, kripto para piyasasındaki gelişmeler ve teknik analiz göstergeleri nedeniyle XRP’nin Temmuz ayına kadar önemli bir yükseliş yaşayacağını öngörüyor.

Zira BTC, ETH, SHIB, SOL ve daha birçok kripto para birimi son aylarda önemli yükselişler yaşarken XRP ise piyasanın gerisinde kaldı. CoinMarketCap verilerine göre son bir haftada %5,45 oranında yükseliş yaşayan XRP 0,625 dolar bandında işlem görüyor.

Buna rağmen birçok analist, XRP’nin önümüzdeki haftalarda boğa koşusuna başlayacağına inanıyor.

Twitter (X) analisti Dark Defender, XRP’nin Şubat ayını kritik direnç seviyesinin üzerinde kapattığını ve böylelikle aylık grafikte yukarı yönlü kırılımın geldiğini belirtti. Dark Defender bu kapsamda XRP’nin Temmuz ayına kadar 2 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Bir diğer analist EAGRAG CRYPTO da bu konuda Dark Defender ile aynı görüşte. Analist, XRP’nin 21 Eylül 2023 tarihinden bu yana 2022 Üstel Hareketli Ortalama’nın (EMA) üzerinde kapanış yaptığını gösteren bir grafik paylaştı. EAGRAG CRYPTO’ya göre XRP’deki bu hareket, daha agresif ve daha güçlü yukarı yönlü bir hareket potansiyeline işaret ediyor.

EAGRAG CRYPTO bu kapsamda takipçilerine sabırlı kalmalarını tavsiye etti. Zira analist 2 doların üzerindeki bir aylık mum kapanışı, XRP’nin daha önce görülmemiş seviyelere yükselmesini tetikleyebilir.

Bitcoin’de blok ödülü yarılanması bu yılın Nisan ayında gerçekleşecek. Ripple ile SEC arasında 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek nihai duruşma da dahil olmak üzere şu anda çeşitli faktörler XRP’nin devasa bir boğa koşusunun eşiğinde olduğuna işaret ediyor.

XRP Fiyat Tahminleri

EAGRAG CRYPTO uzun bir süredir yaptığı XRP analizleriyle kripto para topluluğunun gündeminde. Analist geçmişte yaptığı fiyat tahminlerinde XRP’nin Nisan ayında 1,40 dolara yükselebileceğine işaret etmişti.

Dark Defender ise XRP’nin sırasıyla 0,66 dolar, 0,77 dolar ve 0,91 dolar dirençlerini aşabileceğini öngörüyor. Dark Defender, XRP’nin eninde sonunda 5,85 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını düşünüyor.