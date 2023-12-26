Yeni yıla sayılı günler kaldı. Yatırımcılar ise XRP’de bir sonraki hedef fiyat seviyesini merak ediyor. XRP’de 0,70 dolar seviyesi önemli bir direnç, 0,55 dolar seviyesi ise kritik bir destek seviyesi olarak çalışıyor.

Özet:

Kripto para piyasasının toplam değeri 1,7 trilyon doları aştı. Bu süreçte Solana (SOL) ve diğer popüler altcoin’ler kayda değer yükselişler yaşarken Ripple’ın XRP’si ise nispeten 0,60 dolar bandında sabit kaldı. Ancak topluluktaki genel beklenti önümüzdeki dönemde XRP’nin yükselişe geçeceği yönünde. Şimdiye kadar birçok önde gelen analist ve uzman XRP fiyatına dair tahminlerde bulundu. Bu isimlerden biri de EGRAG CRYPTO. XRP fiyatına ilişkin iki farklı senaryo paylaşan EAGRAG CRYPTO varlığın 2023 sonuna kadar 0,70 dolara ve 2024 Ocak ortasına kadar 0,85 dolara yükseleceğini öngörüyor. EAGRAG CRYPTO bir diğer senaryoda ise XRP’nin kısa süreliğine 0,55 doların altına gerileyebileceğine dikkat çekiyor. Analist Dark Defender, XRP’nin 2024 yılının ikinci çeyreğinde 1,88 dolara ve sonrasında ise 5,85 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseleceğine inanıyor. Bir diğer analist Muro da yakın gelecekte XRP’de yükseliş yaşanacağına dair beklentilere destek veriyor.



Ripple (XRP) Ne Zaman Yükselecek?

Kripto para piyasasının toplam değeri, Solana (SOL), NEAR Protocol (NEAR) ve Avalanche (AVAX) gibi çok önde gelen kripto para birimlerinde yaşanan yükselişlerin de etkisiyle 1,7 trilyon doları aştı. Bununla birlikte Ripple’ın XRP’si kripto para piyasasındaki yükseliş trendine kayıtsız kaldı ve kayda değer bir performans sergileyemedi. Buna rağmen analistler, yakın zamanda Ripple’ın XRP’sinin yükseliş trendine başlayacağı görüşünde.

X (Twitter) kullanıcısı EGRAG CRYPTO’ya göre Ripple’ın XRP’sinin önünde iki farklı senaryo bulunuyor: Mavi yörünge ve sarı yörünge. EAGRAG CRYPTO’nun mavi yörüngesi XRP fiyatının 0,70 dolara yükselebileceğini, 2024 yılının Ocak ayında ise 0,84 doları aşabileceğini gösteriyor.

Sarı yörünge ise XRP’de kısa vadede düşüş trendine işaret ediyor. EAGRAG CRYPTO’nun sarı yörüngesine göre XRP fiyatı varlığın fiyatının 0,55 doların altına geriledikten sonra yükselişe geçeceğine işaret ediyor.

XRP 5,85 Dolara Yükselebilir

XRP fiyatı hakkında tahminde bulunan analistlerden biri de Dark Defender. Analist, XRP fiyatının ilk olarak 1,88 dolara sonrasında ise 5,85 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseleceğini öngörüyor. Dark Defender takipçilerini kripto para piyasasındaki FUD’u görmezden gelmeleri konusunda uyarıyor.

Dark Defender, Ripple’ın (XRP) 5,85 dolarlık fiyat seviyesine yılın ikici yarısında ulaşması bekleniyor.

Popüler Bitcoin analisti Muro da XRP’nin şu anda önemli bir fiyat hareketliliğinin eşiğinde olduğuna inanıyor. Muro daha da ileri giderek XRP’de uzun (long) işlem açtığını belirtiyor.