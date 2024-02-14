XRP, kilit bir direnç seviyesinin hemen altında seyrediyor. Peki bu direnci kırar mı?

Kilit destek seviyeleri: 0,43 dolar

Kilit direnç seviyeleri: 0,54 dolar, 0,68 dolar

Direnç Baskı Altında

XRP, 0,54 dolar direncinin hemen altından işlem görüyor. Boğalar bu seviyeyi kırabilirse, XRP’nin bir sonraki hedefi 0,68 dolara doğru yükselişe geçmesi son derece olası. Mevcut ivme boğaların lehine, fakat söz konusu direncin kırılması için alım hacminin de artması gerek.

Göstergeler Pozitif

Pozitife dönen ivme göstergeleri yükselişe işaret ediyor. Örneğin iki günlük MACD göstergesi, bugün pozitif bir kesişim yaşadı. Bu durum, alıcıların elinin güçlü olduğunu ve XRP’nin yakında yükselebileceğini gösteriyor.

Günlük RSI Yükseliyor

Günlük RSI göstergesi daha yüksek bir tepe seviyesi belirledi. Bu da kripto paranın daha da yükselmek istediğinin ilk işaretlerinden biri. Alıcıların XRP’de ralli başlatmasını önleyen tek şey 0,54 dolar direnci.

Bu seviye desteğe dönüştürülür dönüştürülmez piyasa duyarlılığı da değişecek. XRP, bu noktada yeni zirveler görerek 0,68 doları hedefleyebilir.