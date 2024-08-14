XRP fiyatı ortaklık duyurusu sonrasında pek fazla hareketlilik yaşamadı ve 0,57 bandında işlem görmeye devam etti.

Özet:

SBI Holdings’in bir yan kuruluşu, XRP Ledger’ın (XRPL) Web3 topluluğunda kullanımını teşvik etmek için Ripple ile iş birliği yaptı.

Bu ortaklığa rağmen, XRP’nin fiyatı büyük ölçüde etkilenmedi ve yaklaşık 0,57 dolar civarında seyretti.

Ripple Stratejik Ortaklıklar Kurmaya Devam Ediyor

Ripple, Japon finans devi SBI Holdings’in bir yan kuruluşu olan SBI Digital Community ile ortaklık kurdu. Bu kapsamda SBI Digital Community, XRP Ledger’ın (XRPL), Web3 topluluğunda kullanımını teşvik edecek. SBI cephesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu stratejik ortaklık aracılığıyla, bireysel kullanıcıların XRP Ledger’ı kullanma fırsatlarını artıracağız ve XRP Ledger’ı popüler hale getirmek için çalışacağız.

SBI Digital Community tarafından kurulan Bto3 Web3 topluluğu, XRPL’nin blockchain altyapısını kullanarak değiştirilemez tokenlerin (NFT) benimsenmesini ve erişilebilirliğini genişletmeyi hedefleyen bir girişim. Bto3 Web3 ayrıca işletmeleri, sanatçıları ve tüketicileri birbirine bağlamayı amaçlayarak daha kapsayıcı bir dijital sanat topluluğu için teşvik etmeyi amaçlıyor.

SBI Digital Community, XRP Ledger’da çıkarılan NFT’lerin dağıtım ve ticareti için popüler pazar yeri xrp.cafe’nin kullanılacağını açıkladı.

Ayrıca, yaratıcılar ve topluluğa katkıda bulunan diğer kişilere, isteklerine bağlı olarak XRP kripto para biriminde ödül ödemesi yapılmasını mümkün kılacağız. XRP Ledger kullanıcı sayısını artırarak, daha fazla şirketin yeni B to C hizmetleri sunabileceğine ve gerçek dünyada kolaylığı artırabileceğine inanıyoruz.

Duyurulan bu ortaklık XRP fiyatında pek fazla etki yaratmadı. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,4 oranında değer kazanan XRP 0,57 dolar bandında işlem görüyor. Bu, 7 Temmuz’da Ripple-SEC davasının sonuçlanmasıyla kaydedilen 0,64 dolarlık yerel zirveye kıyasla %10’luk bir düşüşü temsil ediyor.

Yargıç Torres, belirli menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği için Ripple’ın 125 milyon dolarlık bir ceza ödemesi gerektiğine karar verdi. Bu rakam, düzenleyicinin başlangıçta talep ettiği 2 milyar dolarlık ceza talebine kıyasla çok daha düşük bir miktar.

Ripple’ın Önceki Ortaklığı

Ripple bu ayın başlarında Orta Doğu’da kripto benimsenmesini artırmak ve blockchain teknolojisinin avantajlarını tanıtmak için Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC) ile iş birliği yaptı. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ortaklığa ilişkin şu açıklamaları kaydetmişti:

DIFC Innovation Hub ile ortaklığımız, bölgedeki start-up’lar ve ölçeklenmekte olan şirketler için XRPL’nin gerçek kullanım durumlarını inşa etmeye devam ederken, blockchain teknolojisinin benimsenmesini artırmayı vaat ediyor.

Ripple’ın Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölge ofisi de Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC) içerisinde yer alıyor. Yalnızca birkaç ay önce DIFC, XRP’nin kullanımını onayladı. Bu da bölgede faaliyet gösteren lisanslı kripto varlıkların token’i operasyonlarına dahil edebileceği anlamına geliyor.