Ripple’ın yerel token’ı XRP, son haftalarda dar bir fiyat aralığında konsolide oluyor. Ancak bazı analistlere göre bu sessizlik uzun sürmeyecek. Analistler XRP için 10 dolar gibi agresif bir fiyat seviyesi belirledi.

Özet:

XRP, Mayıs ortasında 2,60 dolar seviyesini aşmak için birkaç başarısız girişimde bulundu ve o tarihten bu yana 2,10 dolar ile 2,40 dolar bandında sıkıştı. Geçtiğimiz hafta alt bandı test eden token, boğaların savunmasıyla birlikte yeniden yukarı yönlü hareket etti. Günlük bazda %2,5, haftalık bazda ise %4,5 artışla şu anda 2,30 doların üzerinde işlem görüyor.

Teknik açıdan bakıldığında, XRP’nin fiyat grafiğinde Aralık-Ocak zirvelerinden bu yana simetrik üçgen formasyonu oluşmuş durumda. xoom’un analizine göre, XRP bu formasyonun üst bandını test ediyor. Yukarı yönlü bir kırılım, sert bir ralliye işaret edebilir.

Simetrik üçgenler genelde nötr formasyonlar olsa da, kırılım yönü bir sonraki hareketin gücünü belirler.

XRP topluluğunun bilinen isimlerinden Cobb, “Steph Is Crypto” adlı analistin 2 günlük grafikte golden cross oluştuğunu belirttiği paylaşımı alıntıladı. Bu formasyon, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın üzerine çıkmasıyla oluşur ve yukarı yönlü bir trendin başlangıcı olarak kabul edilir.

XRP next leg up is going to be brutal

Face melting and sidelined tears like you have never seen before https://t.co/f3zkcgHY7Y

— Cobb (@Cobb_XRPL) June 9, 2025