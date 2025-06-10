Ripple’ın yerel token’ı XRP, son haftalarda dar bir fiyat aralığında konsolide oluyor. Ancak bazı analistlere göre bu sessizlik uzun sürmeyecek. Analistler XRP için 10 dolar gibi agresif bir fiyat seviyesi belirledi.

Özet:

XRP şu anda 2,30 doların üzerinde işlem görüyor.

Teknik görünümde golden cross ve simetrik üçgen formasyonları dikkat çekiyor.

Analistler yükselişin çok sert olabileceğini düşünüyor, 10 dolar hedefi yeniden gündemde.

Ancak bu seviye, XRP’nin değerini yarım trilyon doların üzerine taşır. Bu da gerçekçi ama zorlu bir hedef olarak yorumlanıyor.

XRP 2,6 Dolar Direncini Aşmakta Zorlanıyor

XRP, Mayıs ortasında 2,60 dolar seviyesini aşmak için birkaç başarısız girişimde bulundu ve o tarihten bu yana 2,10 dolar ile 2,40 dolar bandında sıkıştı. Geçtiğimiz hafta alt bandı test eden token, boğaların savunmasıyla birlikte yeniden yukarı yönlü hareket etti. Günlük bazda %2,5, haftalık bazda ise %4,5 artışla şu anda 2,30 doların üzerinde işlem görüyor.

Teknik açıdan bakıldığında, XRP’nin fiyat grafiğinde Aralık-Ocak zirvelerinden bu yana simetrik üçgen formasyonu oluşmuş durumda. xoom’un analizine göre, XRP bu formasyonun üst bandını test ediyor. Yukarı yönlü bir kırılım, sert bir ralliye işaret edebilir.

Simetrik üçgenler genelde nötr formasyonlar olsa da, kırılım yönü bir sonraki hareketin gücünü belirler.

XRP coil coil coil… break out. pic.twitter.com/qddmdMBfeh — xoom (@Mr_Xoom) June 9, 2025

Golden Cross ve 10 Dolar Senaryosu

XRP topluluğunun bilinen isimlerinden Cobb, “Steph Is Crypto” adlı analistin 2 günlük grafikte golden cross oluştuğunu belirttiği paylaşımı alıntıladı. Bu formasyon, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın üzerine çıkmasıyla oluşur ve yukarı yönlü bir trendin başlangıcı olarak kabul edilir.

XRP next leg up is going to be brutal Face melting and sidelined tears like you have never seen before https://t.co/f3zkcgHY7Y — Cobb (@Cobb_XRPL) June 9, 2025

Steph, bu teknik sinyale dayanarak “önümüzdeki 1-2 ayın milyoner yaratabileceğini” iddia etti. Cobb ise sıradaki yükselişin “brutal” (sert ve agresif) olacağını vurguladı. Hedef olarak da 10 dolar seviyesinin imkansız olmadığını savundu.

Peki 10 Dolar Gerçekçi Mi?

ChatGPT dahil bazı modeller, belirli koşullar oluşması durumunda XRP’nin 10 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak bu seviyeye çıkması halinde Ripple’ın piyasa değeri 500 milyar doları aşar, bu da XRP’yi ETH’nin önüne geçirerek ikinci sıraya taşır.

Bu tür bir ralli teknik olarak mümkün olsa da, mevcut piyasa koşulları ve fiyat hareketleri göz önüne alındığında oldukça iddialı bir senaryo olarak değerlendiriliyor.