Kripto para analisti Dark Defender, XRP’nin 1,30 dolara ulaşması halinde parabolik yükseliş trendine başlayabileceğini belirtti.

Özet:

Dark Defender, XRP’nin 1,30 dolara ulaşması halinde 2024 yılında 6 dolara kadar yükselebileceğine inanıyor.

Şimdiye kadar birçok farklı analist, XRP için 27 olar ile 500 dolar arasında değişen astronomik fiyat tahminlerinde bulundu. Ancak bu fiyat tahminlerinin gerçekleşmesi pek de olası görünmüyor. Çünkü XRP’nin 500 dolara yükselmesi için 250 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması gerekiyor. Karşılaştırmak gerekirse Bitcoin 2021 yılında 69.000 dolara yükseldiğinde kripto para piyasasının toplam değeri 3 trilyon dolar seviyesindeydi.

XRP’de %1.000’lik Artış Yaşanabilir mi?

Kripto para piyasasındaki yükseliş trendi ve XRP’de yaşanan artış nedeniyle analistler yeni fiyat tahminlerinde bulunmaya başladı. Bu isimlerden biri de ünlü kripto para analistlerinden Dark Defender. Twitter hesabı üzerinden bir takım açıklamalarda bulunan Dark Defender, XRP fiyatının 2024 yılı sonlanmadan önce 6 dolara yükselebileceğini iddia etti.

Herkese merhaba. XRP fiyatı şu sıralar 0,66 dolar ile 0,52 dolar arasında değişiyor. Kısa süre içinde 0,66 dolara yükselmesi sürpriz olmayacaktır. Destekler: 0,52 ve 0,46

Dirençler: 0,66, 1,8 ve 5,85 dolar Ancak asıl sürprizi parabolik yükseliş trendi başladığında göreceğiz.

Dark Defender, XRP’nin destek ve direnç seviyeleriyle başa çıkması halinde bu öngörüsünün gerçekleşebileceğine inanıyor. Dark Defender, XRP’nin 1,30 dolara ulaştığı senaryoda parabolik yükseliş trendine başlayacağını ve birkaç ay içerisinde 6 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Dark Defender’ın kısa vadeli XRP fiyat tahmini ise 0,66 dolar.

Astronomik XRP Fiyat Tahminleri

Son birkaç aylık süreçte birçok uzman ve analist XRP fiyat tahmininde bulundu. Bu analizlerden bazıları astronomik fiyat seviyelerine işaret ediyor.

Twitter analisti EAGRAG CRYPTO, Ripple’ın SEC karşısında kazandığı ikinci zaferin XRP fiyatında yükseliş için katalizör görevi görebileceğini ve XRP fiyatını gelecekte 27 dolara yükselebileceğini öngördü. Kripto para yatırımcısı Oaksacorn ise XRP’nin mevcut döngüsünü 2015-2017 yılları arasındaki piyasa döngüsüyle karşılaştırarak 43 dolarlık fiyat tahmininde bulundu.

En astronomik XRP fiyat tahmini ise Shannon Thorp’tan geldi. Kripto para analisti Shannon Thorp, XRP fiyatının önümüzdeki 4 yıllık süreçte 500 dolara yükselebileceğini öngördü. Ancak bu öngörü kulağa pek de olası gelmiyor. Zira XRP’nin 500 dolara yükselmesi, piyasa değerinin 250 trilyon dolara ulaşması anlamına geliyor. Karşılaştırmak gerekirse Bitcoin’in 69 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı dönemde kripto para piyasasının toplam değeri 3 trilyon dolar seviyesindeydi.