Kripto piyasasında XRP’ye yönelik tahminler yükseldi. Uzmanlar, Ripple token’ının 2025’te öne çıkacağını öngörürken, bazı tahminler şaşkınlık yaratacak seviyelerde…

Fibonacci modeline dayalı analizler yapan CryptoBilbuwoo0, XRP’nin “ay’a yolculuğunun çok uzak olmadığını” belirtti. Daha önce 3,3 dolar seviyesine yaklaşan token için hedefler 4,29 ile 6,78 dolar arasında başlıyor; 26,6 ve 28,8 dolar gibi iyimser rakamlarla devam ediyor. Tahminler daha da ileri giderek 589 ve 1458,3 dolara kadar ulaşıyor.

$XRP to $10 is just the beginning of the explosive price action we will see for #XRP $XRP to $1,000 is where $XRP is heading in the near future

Bu tür devasa fiyat hedefleri, BTC, Apple ve Amazon gibi devlerin piyasa değerlerini geride bırakacak güçlü bir yükseliş gerektiriyor. XRP’nin en büyük destekçilerinden JackTheRippler, GENIUS stabilcoin düzenlemesinin token fiyatını 250 dolara çıkarabileceği söylentisini paylaştı. Detaylar henüz açıklanmadı ancak Ripple’ın kendi stabilcoin’i RLUSD ile bağlantılı olabileceği konuşuluyor.

Analist BarriC ise 10 dolar seviyesinin sadece başlangıç olduğunu ve hedeflerin daha da yüksek olduğunu vurguladı.

XRP’nin 10 dolara ulaşması durumunda piyasa değerinin yaklaşık 500 milyar dolara çıkması gerekiyor. Daha yüksek fiyatlar için bu değer çok daha büyüyecek. En önemlisi de öngörülere göre token, Ethereum’u bile geride bırakabilir.

XRP DRAGON adlı analist, XRP’yi 2-2,3 dolar arasında ucuz fiyattan toplamak için zamanın daraldığını ve token’ın 2025’te piyasaya hâkim olacağını savunuyor.

$XRP will dominate this year

That gives everyone a few days left to accumulate #XRP at the cheap price of $2-$2.30

Once we get to the second week of June 2025 we will experience the beginning of the biggest alt season anyone has ever seen

That’s when we see the next god… pic.twitter.com/mDCAYjBcv2

— XRP DRAGON🐉🔥 (@DRAGON_XRP66) June 4, 2025