Uzmanlar, Bitcoin’deki yarılanma nedeniyle Ripple’ın XRP’sinin 2025 yılına kadar 1,73 dolara yükseleceğini öngörüyor.

Bitcoin’de dördüncü blok ödülü yarılanması 16 gün sonra 20 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Bitcoin’in üretim hızını azaltacak bu gelişme sonrasında Ripple (XRP) gibi alternatif coin’lere yönelik talebin yükselmesi bekleniyor.

Bir grup uzman tarafından yapılan analize göre XRP fiyatının 2025 yılına kadar 1,73 dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık %200’lük bir artış beklentisi anlamına geliyor. Söz konusu XRP fiyat tahmini, Bitcoin blok ödülü yarılanmasına çok az bir süre kala geldi.

Bitcoin blok ödülü yarılanmasının, XRP gibi projeleri ön plana çıkaracak bir altcoin sezonuna yol açması bekleniyor.

Finder analistleri tarafından yapılan XRP fiyat tahminine göre 10.000 dolarlık bir yatırım 2025 yılında 30.000 dolara yükselebilir.

Ripple-SEC Davasında Son Durum Ne?

2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden Ripple-SEC davası için nihai kararın verileceği 23 Nisan tarihindeki duruşma yaklaşıyor.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere 3 yılı aşkın süredir devam eden davada Ripple cephesi 2023 yılında 3 kısmi zafer kazandı. Bu anlamda Ripple’ın davada SEC’e karşı elinin daha güçlü olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan 23 Nisan’daki duruşmada kesin karar çıkmayabilir.

Hem Ripple cephesinin hem de SEC’in temyiz başvuruları nedeniyle davanın çözüme ulaştırılması 2026 yılına kadar sürebilir.

23 Nisan’daki duruşmada Ripple lehine karar çıkması, başta XRP olmak üzere kripto para piyasasında yeni bir yükseliş trendini tetikleyebilir. Duruşmada Ripple aleyhine karar çıkması halinde ise başta XRP olmak üzere kripto para piyasasını kötü günler bekliyor olabilir.