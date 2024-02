Geçtiğimiz ay sonu yaşanan Ripple vakası üzerine yürütülen araştırmadan epey ilginç bilgiler elde edildi.

Ripple, ocak ayı sonunda hacklendi. Daha doğrusu, resmi açıklamaya göre kurucu ortak Chris Larsen’ın cüzdanı ele geçirildi.

Blockchain şirketi, açıklamada sistemin hiçbir şekilde zarar görmediğini vurguladı.

Larsen, sorunu fark edip saldırıdan etkilenen cüzdanları dondurmaları için borsaları bilgilendirmeyi başardıklarını belirtti. Çalınan miktar yaklaşık 113 milyon dolar ediyor.

Ripple tarafından gelen açıklamadan kısa süre sonra, Binance de saldırganın çaldığı 4,2 milyon dolar değerinde varlığı dondurduklarını duyurdu.

Konuyla ilgili yeni araştırma ise ilginç bulgular ortaya koydu.

Araştırmayı Web3 güvenlik denetim şirketi Hacken gerçekleştirdi.

