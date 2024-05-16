Son 24 saatlik süreçte 0,50 dolar direncini güçlü bir şekilde geçen XRP, yükseliş sinyalleri veriyor.

XRP bu performansıyla birlikte alçalan üçgen formasyonuna geri döndü. Bu formasyon genellikle daha fazla düşüşe işaret etse de XRP’nin yeniden bu formasyona girmesi, boğaların XRP’deki senaryoyu devam ettirme girişimlerindeki kararlılığını gösteriyor.

XRP’de haftalar sonra ilk kez göstergeler yükselişe işaret etmeye başladı. Son fiyat hareketlilikleriyle birlikte XRP fiyatı 50,100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların işaret ettiği seviyelere yaklaştı. Bu seviyelerin kırılması, daha güçlü bir şekilde kırılması, yükseliş trendine geçişin bir sinyali olarak yorumlanabilir.

Ancak son yükselişe rağmen XRP hala düşüş trendi içerisinde kalmaya devam ediyor. Teknik analiz grafiğine göre XRP hala alçalan üçgen formasyonunun direnç çizgisinin altında mücadele etmeyi sürdürüyor. Bu da XRP’nin düşüş trendine karşı savaştığını gösteriyor.

XRP’de dikkat edilmesi gereken metriklerden biri de işlem hacmi. Her ne kadar XRP’deki alış baskısında artış yaşansa da genel hacim düşmeye devam ediyor. XRP’nin yükseliş trendine devam edebilmesi için alış baskısının istikrarlı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bu gerçekleşmezse yükseliş trendi kısa sürebilir ve varlık yeniden düşüş trendine girebilir.

XRP’nin alçalan üçgen formasyonunun işaret ettiği direnç seviyeleri olan 0,54 ile 0,56 doları aşmak için performansını arttırması gerekiyor. Bu anlamda XRP’de 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların durumu ve hacim eğilimleri varlığın önümüzdeki günlerdeki performansı için çok önemli.

Ripple Balinaları 60 Milyon XRP Biriktirdi

Mayıs ayının şimdiye kadarki bölümünde balinalar yüklü miktarda XRP satın aldı. Veriler, içerisinde 1 milyon ile 10 milyon arasında XRP bulunan balina cüzdanlarının yaklaşık 60 milyon XRP satın aldığını gösteriyor.

Bu birikim eğilimi, Ripple ile SEC arasında 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden davadaki son gelişmelerle aynı dönemde geldi. Analistlere göre son 24 saatte 0,51 doların üzerine yükselen XRP, 0,60 dolardaki direnç seviyesini test etmeye hazırlanıyor.

Balinaların varlık biriktirmeye başlaması da yükseliş sinyali olarak yorumlanan gelişmeler arasında yer alıyor. XRP’de son haftalarda yaşanan düşüşlere rağmen MACD ve RSI gibi göstergeler, yükseliş trendinin devam edebileceğini gösteriyor.

Ripple-SEC davasında önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler, XRP fiyatı üzerinde kritik rol oynayacak.