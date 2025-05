Ripple’ın sınır ötesi transferlere odaklanan token’ı, Pazar günü 2,45 seviyesine yükseldikten sonra sert şekilde reddedildi ve önemli bir destek bölgesine geri çekildi. Uzmanlara göre, bu destek kaybedilirse XRP’de daha fazla düşüş görülebilir.

Aynı zamanda, büyük miktarda XRP tutan ve önemli kazanç elde etmiş bir “balina”, uzun pozisyonunu azalttı.

XRP’de 2 Dolara Dönüş Riski

Geçen hafta bu zamanlar XRP fiyatı, çok aylık zirvesi olan 2,7 seviyesine yaklaşmıştı. İlk reddedilmenin ardından, Çarşamba günü boğaların yeni bir hamlesiyle 2,65 seviyesi test edildi. Ancak yükselişler kalıcı olmadı ve gelen satışlarla XRP Cuma günü 2,3 seviyesine kadar geriledi.

$XRP could return to $2 if it loses the critical $2.30 support! pic.twitter.com/s6ozUyGYRC — Ali (@ali_charts) May 18, 2025

Hafta sonu toparlanan varlık, Pazar günü piyasadaki kısa süreli yükselişle 2,5 direncine yaklaşsa da burada tekrar reddedildi. Şu anda ise XRP tekrar 2,3 seviyesinde ve bu nokta, Ali Martinez’e göre son haftalarda defalarca test edilen kritik bir destek olarak öne çıkıyor.

Eğer XRP bu seviyenin altına sarkarsa, popüler analist fiyatın yıl başından beri birçok kez korunan 2 desteğine kadar gerileyebileceğini belirtiyor.

Balina Hareketleri: Uzun Pozisyonlar Azaldı

Büyük yatırımcıların pozisyonlarını takip eden Whale Watch Perps’e göre, ciddi kazancı bulunan bir balina, XRP’deki uzun pozisyonunu azaltmaya başladı. Bu da piyasa açısından düşüş yönlü bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

A top trader by PnL on Hyperliquid just reduced their long $XRP position This user's current position is long $54.96K of $XRP at an average price of $2.32. — Whale Watch Perps (@whalewatchperps) May 19, 2025

Olumlu Gelişmeler de Var

Geçmişteki 2,3 seviyesine inişin ardından, Ali Martinez, TD Sequential indikatörüne göre XRP’de saatlik bazda alım sinyali oluştuğunu ve bunun kısa vadede bir fiyat dönüşüne işaret edebileceğini aktardı.

Öte yandan, Xoom platformu da son günlerde Google aramalarında XRP’ye olan ilginin yeniden yükseldiğini belirtti. Uzun süren düşüş eğiliminin ardından gelen bu ilgi, fiyatın yeni bir kırılım yapabileceğine dair olumlu bir sinyal olarak görülüyor.

Markets have reset their interest in XRP.

Breakouts occur when most are least interested in price action/ bored. pic.twitter.com/F0W3f9is2g — xoom (@Mr_Xoom) May 19, 2025